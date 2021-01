Brüssel: Von der Leyen verteidigt EU-Impfstrategie

Im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag in Brüssel hat die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen die europäische Corona-Impfstrategie verteidigt. Kritik am schleppenden Impfstart in vielen EU-Staaten vermied die deutsche Politikerin jedoch.