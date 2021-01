Putin und Merkel telefonieren über gemeinsame Corona-Impfstoffproduktion und Ukraine-Konflikt

Wie der Kreml mitteilte, ging es in dem Telefonat am Dienstag um mögliche Perspektiven für die gemeinsame Herstellung von Impfstoffen in der COVID-19-Pandemie. Es wurde vereinbart, die Kontakte zu diesem Thema zwischen den Gesundheitsministerien beider Länder und anderen Behörden fortzusetzen. Details wurden zunächst nicht genannt.

Bei dem Telefonat ging es auch um den Konflikt in der Ostukraine, vor allem im Zusammenhang mit dem Maßnahmenkomplex zur Umsetzung der Minsker Vereinbarungen und den erzielten Vereinbarungen auf den Gipfeltreffen im Normandie-Format.

Laut dem #Kreml haben heute #Putin und #Merkel miteinander telefoniert. Im Mittelpunkt standen "Perspektiven für die gemeinsame Herstellung von Impfstoffen." Bisher gibt es dazu keine Infos beim Bundespresseamt. Können Sie das bestätigen @RegSprecher? https://t.co/8OkDTGvup2 — Florian Warweg (@FWarweg) January 5, 2021

Der russische Präsident hatte zuvor schon in einem Neujahrsschreiben an Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Hoffnung auf eine Entwicklung der bilateralen Zusammenarbeit geäußert.

Mehr zum Thema - Putin gratuliert Merkel zu Silvester: Hoffnung auf Zusammenarbeit in 2021