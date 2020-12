"Sie halten uns für Idioten!" – Londoner unzufrieden über Verbot von Weihnachtsfeiern

Die in Großbritannien entdeckte Variante des Coronavirus hat harte Konsequenzen für die kommenden Weihnachtsfeiertage. Ursprüngliche Lockerungen wurden von der Regierung zurückgenommen. Viele Londoner können diese Entscheidung nicht nachvollziehen.

Die in Großbritannien entdeckte Variante des Coronavirus hat harte Konsequenzen für die kommenden Weihnachtsfeiertage. Am Samstag kündigte Premierminister Boris Johnson strengere Maßnahmen für mehrere Regionen des Landes an.

Demnach werden London und Teile Südostenglands im mehrstufigen Maßnahmensystem des Landes eine Kategorie abrutschen. Die ursprünglich geplante "Christmas Bubble", in der sich bis zu drei Haushalte über Weihnachten hätten treffen können, wird nun entfallen. Nur die wenigsten Londoner können diese Entscheidung nachvollziehen.

Passanten zeigten sich verärgert und meinten, dass Johnson als der Premierminister in die Geschichte eingehen könnte, der "Weihnachten ausfallen ließ". Dabei offenbart sich, dass er offensichtlich einiges an politischem Kapital bei der Bevölkerung verspielt hat. Aber den Geist des Weihnachtsfests wollen sich die wenigsten Menschen trotz der für sie unverständlichen Entscheidungen vermiesen lassen.