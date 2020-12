Zur Bekämpfung von Kriminalität und Arbeitslosigkeit: Dänemark will Migrationsstatistik ändern

Bereits seit Jahren verfolgt Dänemark eine härtere Gangart in der Migrationspolitik. Nun will das Land die Einwanderungsstatistik neu einteilen. Demnach will Kopenhagen so etwa Probleme im Bereich der Kriminalität und Arbeitslosigkeit von Zuwanderern besser angehen.