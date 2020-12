Bank of England warnt vor möglichen Störungen des britischen Finanzsystems nach dem Brexit

Die Bank of England wies am Freitag darauf hin, dass das britische Bankensystem weiterhin widerstandsfähig gegen mögliche wirtschaftliche Folgen des Brexits ist. Das Ende der Übergangsperiode am 31. Dezember könnte jedoch Störungen mit sich bringen.