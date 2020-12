Medienbericht: EU-Kommission will Sanktionsmöglichkeit wegen angeblicher Desinformation einführen

Immer wieder werfen westliche Staaten Russland und China Desinformation vor. Die Europäische Kommission, also die Exekutive in der Europäischen Union, will laut Medienberichten vorschlagen, künftig gegen "Täter" notfalls auch harte Sanktionen verfügen zu können.