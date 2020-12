Coronavirus in Schweden: Wollten Schüler für Herdenimmunität sorgen?

Gymnasiasten sollen in der Region Jämtland versucht haben, das Coronavirus absichtlich zu verbreiten, hieß es am Sonntag. Der Polizei ist nicht klar, ob die Handlung strafbar ist. Es wäre "so, als wenn Eltern versuchen, Kinder mit Windpocken anzustecken". Verdächtige konnten nicht gefunden werden.