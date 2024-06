Inmitten der Kriegsgefahr mit Israel: Arabische Liga streicht Hisbollah von schwarzer Liste

Der stellvertretende Generalsekretär der Arabischen Liga gab am Samstag bekannt, dass die Organisation die Einstufung der libanesischen Widerstandsbewegung Hisbollah als terroristische Organisation zurückgenommen habe.

"In früheren Beschlüssen der Arabischen Liga wurde die Hisbollah als terroristische Organisation eingestuft, und diese Einstufung spiegelte sich in den Resolutionen wider, was zum Abbruch der Kommunikation (mit der Hisbollah) auf der Grundlage dieser Einstufung führte", sagte Hossam Zaki in einer Erklärung, die live im ägyptischen Nachrichtensender Al-Qahera übertragen wurde.

"Die Mitgliedsstaaten der Liga haben sich nun darauf geeinigt, die Hisbollah von der Terrorliste zu entfernen", fügte er hinzu. "Die Bezeichnung der Hisbollah als terroristische Organisation ist nicht mehr gültig", so Zaki weiter.

Die libanesische Zeitung Al-Akhbar berichtete am Freitag, Zaki habe Beirut besucht und sich mit dem Chef des parlamentarischen Blocks der Hisbollah, Muhammad Raad, getroffen, was den ersten Kontakt zwischen der Liga und der libanesischen Organisation seit über zehn Jahren darstelle. In einer Erklärung der Arabischen Liga vom Freitag hieß es, Zaki habe sich mit anderen libanesischen Vertretern getroffen und über die Deeskalation an der Südgrenze des Landes zu Israel gesprochen.

Die Arabische Liga hatte die Hisbollah im März 2016 als "terroristische Organisation" eingestuft, kurz nachdem die Mitgliedstaaten der Golf-Kooperationsrat (GCC) sie als solche bezeichnet hatten. Die Entscheidung fiel drei Jahre, nachdem die Hisbollah in den Krieg in Syrien eingetreten war, um die Regierungstruppen im Kampf gegen von Westen geförderte islamistische Gruppen zu unterstützen, die eine erhebliche Bedrohung für den Libanon und dessen Sicherheit darstellten. In den Jahren nach der Intervention der Hisbollah in den Syrienkonflikt gab es eine großangelegte Propagandakampagne gegen die schiitische Bewegung, die insbesondere von westlichen Medien und Medien aus der Golfregion geführt wurde.

Zakis Ankündigung erfolgte nun zu einem Zeitpunkt, an dem die Hisbollah zur Unterstützung des palästinensischen Widerstands im Gazastreifen täglich Operationen gegen israelische Grenzanlagen durchführt. Die Angriffe haben dazu geführt, dass mehr als 40 Siedlungen geräumt und die Wirtschaft, der Handel, das Bildungswesen und das tägliche Leben im Norden Israels lahmgelegt wurden.

Tel Aviv hat kürzlich seine Drohungen gegen den Libanon hinsichtlich der Operationen der Hisbollah verschärft und erklärt, dass die Pläne für eine Ausweitung der brutalen Luftangriffe auf den Südlibanon zu einer großangelegten Operation genehmigt worden seien.

