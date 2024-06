Alles wie gehabt: Israel plant Ausbau von Siedlungen im Westjordanland

Mitten im anhaltenden Krieg Israels im Gazastreifen verkündet der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich, dass Israel die Siedlungen im illegal besetzten Westjordanland "vorantreiben will".

Quelle: AFP © Zain Jaafar

Israel wird seinem Finanzminister Bezalel Smotrich zufolge die Förderung von Siedlungen im Westjordanland vorantreiben. Zudem sollen Maßnahmen gegen die Palästinensische Autonomiebehörde ergriffen werden, wie Smotrich gestern sagte. Tel Aviv empört: Türkei unterstützt Libanon angesichts der Spannungen mit Israel Dies sei eine Reaktion auf palästinensische Aktionen gegen Israel auf der internationalen Bühne. Zu den von Smotrich vorgeschlagenen Maßnahmen gehören der Entzug "verschiedener Genehmigungen und Vorteile" für hochrangige Vertreter der Palästinensischen Autonomiebehörde, die Genehmigung neuer Siedlungsbauten sowie die nachträgliche Legalisierung einiger jüdischer Siedlungen. Die Regierung unterstütze seinen Vorschlag, behauptete Smotrich. Rechte zionistische Politiker feierten die Ankündigungen von Smotrich. Orit Strook, Ministerin für Siedlungen und nationale Projekte in Smotrichs Partei "Nationalreligiöse Partei – Religiöser Zionismus", schrieb auf X: "Ich beglückwünsche meinen Freund Smotrich zu diesem Schritt, den ich mit initiieren und mit vorbereiten durfte." Der Vorsitzende des Regionalrats von Samaria, Yossi Dagan, bezeichnete den Schritt ebenfalls als "zionistische Entscheidung und eine starke Botschaft des Sieges". Der Vorsitzende des Regionalrats von Binjamin, Israel Gantz, begrüßte die Entscheidung ebenfalls als eine Maßnahme, "die den Staat Israel stärkt". Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Ankündigungen Smotrichs allerdings bis dato nicht bestätigt. Mehr zum Thema – Financial Times: Israel verhandelt über Patriot-Lieferungen an die Ukraine

