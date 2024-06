Nach Tod israelischer Soldaten: Israel kündigt tägliche "taktische Pausen" in Rafah an

In Rafah wurden in dieser Woche elf israelische Soldaten getötet. Israel kündigte nun tägliche "taktische Pausen" in Südgaza an. Der Schritt stößt in Tel Aviv mittlerweile auf Kritik.

© MENAHEM KAHANA

Das israelische Militär hat für seinen Einsatz im südlichen Gazastreifen eine tägliche mehrstündige und räumlich begrenzte "taktische Pause" angekündigt. Dies soll mehr Hilfslieferungen in das Küstengebiet ermöglichen. Die Entscheidung wurde nach Beratungen mit den Vereinten Nationen und internationalen Organisationen getroffen, wie die Streitkräfte am Sonntagmorgen mitteilten. Hamas fordert schriftliche Zusagen der USA für eine dauerhafte Waffenruhe Israelische Medien berichteten, Verteidigungsminister Joaw Galant sei nicht vorab über die Entscheidung informiert worden. Der Minister zeigte sich ungehalten über den Zeitpunkt der Maßnahme. Die Armee gab am Wochenende den Tod von insgesamt elf israelischen Soldaten im Gazastreifen bekannt. Bei Kämpfen in Rafah im südlichen Gazastreifen waren zuvor bereits acht israelische Soldaten ums Leben gekommen. Eine Explosion habe die Männer in ihrem gepanzerten Transportfahrzeug getötet, teilte die Armee am Samstag mit. Den Angaben zufolge war zunächst unklar, ob das Fahrzeug auf eine Mine gefahren ist oder direkt von Kämpfern der Hamas angegriffen wurde. Der gepanzerte Transporter war Teil eines Konvois, der am frühen Samstagmorgen zu einem Gebäude im benachbarten Tel as-Sultan fuhr, das das Militär zuvor unter seine Kontrolle gebracht hatte. Al Jazeera broadcasts exclusive scenes of the Israeli army withdrawing its 'Namer' troop carrier that was targeted by the resistance in Gaza, killing its entire crew (8 soldiers). pic.twitter.com/yVJqgmxbdR — The Cradle (@TheCradleMedia) June 16, 2024 Die vom Militär angekündigten "taktischen Pause" bei den Kämpfen entlang einer Route für humanitäre Hilfsgüter im Gazastreifen ist in Israel inzwischen auf die Kritik rechtsextremer Politiker gestoßen. Polizeiminister Itamar Ben Gvir schrieb am Sonntag auf X: Wer diese Entscheidung getroffen habe, "während unsere besten Soldaten im Kampf fallen", sei "ein Narr und Dummkopf, der nicht auf seinem Posten bleiben darf". Finanzminister Bezalel Smotrich schrieb: "Die humanitäre Hilfe, die weiter an die Hamas gelangt, hält sie an der Macht und droht, unsere Erfolge im Krieg zunichtezumachen." Mehr zum Thema - BRICS-Außenministertreffen: Ausbau der Multipolarität auf der Tagesordnung

