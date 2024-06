Raketenangriff auf israelische Hafenstadt Eilat: Huthi testen erstmals Rakete mit Feststoffantrieb

Die Huthi-Bewegung hat erstmals eine Feststoffrakete in ihrem Arsenal vorgestellt. Die Rakete "Palästina" sei dem iranischen Modell "Fattah" nachempfunden. Raketen mit festem Treibstoff können schneller aufgestellt und abgefeuert werden als solche mit flüssigem Treibstoff.

Quelle: AP © Ansarallah Media Office

Die Huthi-Bewegung (Ansarallah) im Jemen hat eine neue Feststoffrakete in ihrem Arsenal vorgestellt. Sie weist Ähnlichkeiten mit einer zuvor von Iran gezeigten Rakete auf, die nach Angaben Teherans mit Hyperschallgeschwindigkeit fliegt. Die Huthi feuerten am Montag ihre neue "Palästina"-Rakete auf die israelische Hafenstadt Eilat im südlichen Golf von Akaba ab. Der Angriff löste Luftschutzsirenen in Südisrael aus, verursachte laut israelischen Angaben aber keine Schäden oder Verletzungen. Von den Huthi am späten Mittwoch veröffentlichte Aufnahmen zeigen, wie die Rakete "Palästina" auf einer offenbar mobilen Abschussvorrichtung hochgezogen wird und sich schnell in die Luft erhebt, wobei weiße Rauchschwaden aus ihrem Triebwerk aufsteigen. Weißer Rauch ist bei Feststoffraketen üblich. The Houthis fired new ballistic missiles named ‘Palestine’ against Israeli targets in the occupied port of Eilat (occupied Um-Rashrash) 💥💥💥 pic.twitter.com/DBp2VK66dG — Sentletse 🇷🇺🇿🇦🇵🇸 (@Sentletse) June 5, 2024 Raketen mit festem Treibstoff können schneller aufgestellt und abgefeuert werden als solche mit flüssigem Treibstoff. Dies ist ein Hauptanliegen der Huthi, da ihre Raketenabschussrampen in den letzten Monaten wiederholt von US-amerikanischen und verbündeten Streitkräften ins Visier genommen wurden. Ansarallah führt seit der israelischen Invasion in Gaza Angriffe auf den westlichen Schiffsverkehr durch den Korridor am Roten Meer. Die Huthi bezeichneten die Palästina-Rakete ihrerseits als eine "lokal hergestellte" Rakete. Es bleibt dennoch unklar, ob die jemenitischen Rebellen in der Lage sind, komplizierte Raketen- und Lenksysteme vor Ort herzustellen. Iranische Medien berichteten über den Abschuss der "Palästina" und bezeichneten sie unter Berufung auf die Huthi-Beamten als "lokal hergestellt". Die Konstruktionselemente der Rakete ähneln allerdings anderen Typen von Raketen, die von den Iranischen Revolutionsgarden entwickelt wurden. Dazu gehört auch eine Rakete namens "Fattah". Mehr zum Thema - Naher Osten: USA und Großbritannien bombardieren erneut Jemen

