Houthi-Rebellen wollen weitere US-Reaper-Drohne abgeschossen haben

Von den Houthis veröffentlichtes Filmmaterial zeigt den Abschuss einer Drohne mithilfe einer Rakete sowie Aufnahmen einer abgestürzten Drohne mit dem Logo des US-Herstellers General Atomics. Das US-Militär bestätigte lediglich, dass "eine MQ-9-Drohne der US-Luftwaffe im Jemen abgestürzt ist".

Quelle: AFP © Alain Jocard

Die jemenitischen Houthi-Rebellen behaupteten am Samstag, eine weitere MQ-9 Reaper-Drohne des US-Militärs abgeschossen zu haben, und zeigten Aufnahmen von Teilen, die mit bekannten Teilen des unbemannten Flugzeugs übereinstimmen. Jemen: Anführer der AQAP-Kämpfer unter ungeklärten Umständen gestorben Die Houthis erklärten, sie hätten die Reaper mit einer Boden-Luft-Rakete abgeschossen. Der Abschuss war offenbar Teil einer neuen Serie von Angriffen der Rebellen in dieser Woche. Hintergrund ist der Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Oberstleutnant Bryon J. McGarry, ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, bestätigte am Samstag gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press, dass "eine MQ-9-Drohne der US-Luftwaffe im Jemen abgestürzt ist". Er fügte hinzu, dass eine Untersuchung im Gange sei, ohne näher darauf einzugehen. 🇾🇪🇺🇸 The Houthis (Ansar Allah) published a video of the downed American MQ-9 Reaper drone. pic.twitter.com/3A2aXN6d2G — Lord Bebo (@MyLordBebo) April 27, 2024 Die Houthis erklärten, der Absturz habe sich am Donnerstag über ihrer Hochburg in der jemenitischen Provinz Saada ereignet. Das von den Houthis veröffentlichte Filmmaterial zeigt den Raketenabschuss, der auf die Drohne zielt, und einen Mann, der nach dem Treffer aus dem Off den Wahlspruch der Houthis rezitiert: "Gott ist der Größte; Tod für Amerika; Tod für Israel; Verflucht seien die Juden; Sieg für den Islam." Das Filmmaterial enthielt mehrere Nahaufnahmen von Teilen der Drohne, die das Logo von General Atomics, dem Hersteller der Drohne, und Seriennummern enthielten, die mit bekannten Teilen des Unternehmens übereinstimmen. Seit die Houthis 2014 den Norden des Landes und die Hauptstadt Sanaa eingenommen haben, hat das US-Militär mindestens fünf Drohnen an die Rebellen verloren ‒ 2017, 2019, 2023 und in diesem Jahr, den Abschuss vom Donnerstag nicht mitgerechnet. Die Reaper-Drohnen, die pro Stück rund 30 Millionen US-Dollar kosten, können in Höhen von bis zu 15.240 Metern fliegen und haben eine Autonomie von bis zu 24 Stunden, bevor sie wieder landen müssen. Mehr zum Thema – USA und Großbritannien bombardieren 36 Ziele im Jemen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.