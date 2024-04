Irans Großangriff beschädigt Landebahn auf Luftwaffenstützpunkt Nevatim in Israel

Ein von Associated Press analysiertes Satellitenbild zeigt den von einem iranischen Treffer an einer Landebahn auf dem israelischen Luftwaffenstützpunkt Nevatim verursachten Schaden. Iran führte am 13. April einen direkten Angriff auf Israel aus.

Quelle: AP © Planet Labs PBC

Ein iranischer Angriff auf einen israelischen Luftwaffenstützpunkt in der vergangenen Woche, der Teil eines beispiellosen Angriffs Teherans auf Israel war, beschädigte eine Landebahn, wie ein von Associated Press am Samstag analysiertes Satellitenbild zeigt. Der Gesamtschaden am Luftwaffenstützpunkt Nevatim im Süden Israels sei allerdings nicht groß gewesen, hieß es weiter bei AP. Teheran feuerte Hunderte von Drohnen, ballistischen Raketen und Marschflugkörpern bei seinem Angriff auf Israel ab. Analyse Schattenkrieg ist Geschichte: Eskalationsgefahr zwischen Iran und Israel? Bilder zeigen eine frische Schwarzdecke auf einer Rollbahn in der Nähe von Hangars im südlichen Teil des Luftwaffenstützpunkts Nevatim, etwa 65 Kilometer südlich von Jerusalem. Die Tageszeitung Haaretz, die am Donnerstag Bilder des Geländes in geringerer Auflösung veröffentlichte, identifizierte die nahe gelegenen Hangars als solche, in denen C-130-Frachtflugzeuge untergebracht sind, die bei Transportstaffeln eingesetzt werden. Iran feuerte bei seinem Angriff zunächst einen Schwarm Drohnen und Marschflugkörper ab, um die Abwehrsysteme Israels und die groß angelegte Abwehroperation der westlichen Kampfjets – flankiert von nachrichtendienstlicher Hilfe durch die Golfstaaten – zu überlasten. Dadurch sollten am Ende ballistische Raketen das Hauptziel des Angriffs, nämlich einen Luftstützpunkt in der Negev-Wüste, treffen. Etwa sieben ballistische Raketen schlugen im Bereich der Flugbasis Nevatim ein. Von dieser Basis aus waren israelische Jets aufgestiegen, um den Luftangriff auf die iranische Botschaft auszuführen. Der iranische Angriff am vergangenen Wochenende zeigte, dass Teheran bereit ist, sein umfangreiches Arsenal an ballistischen Raketen direkt gegen Israel einzusetzen, während die Spannungen im gesamten Nahen Osten wegen des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen hoch bleiben. Ein offensichtlicher israelischer Vergeltungsangriff auf Isfahan (Iran) am Freitag und die zurückhaltende Reaktion Teherans darauf deuten darauf hin, dass beide Länder ihren seit Langem andauernden Schattenkrieg vorerst zurückfahren wollen – obwohl die Gefahr eines Flächenbrands in der Region weiterhin besteht. Mehr zum Thema – Israels Vergeltungsschlag: Teheran meldet keine Schäden nach israelischem Drohnenangriff auf Iran

