Explosionen gemeldet – Iran aktiviert Luftabwehr

Berichten zufolge wurde die Luftverteidigung in mehreren Provinzen der Islamischen Republik Iran aktiviert. Über der Stadt Isfahan sollen Explosionen zu hören gewesen sein. Der Luftverkehr über dem Land ist gesperrt.

Quelle: Gettyimages.ru

Iran hat am Freitagmorgen in mehreren Provinzen seine Luftverteidigung aktiviert. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna meldete, wurden Flugabwehrraketen abgefeuert. Kurz darauf meldeten iranische Behörden den Abschuss mehrerer kleiner Drohnen. Dabei habe es sich laut Irna jedoch nicht um eine breit angelegte Attacke gehandelt. Gegen 4:00 Uhr morgens Ortszeit sollen mehrere Explosionen am Himmel über der Stadt Isfahan zu hören gewesen sein. Analyse Schattenkrieg ist Geschichte: Eskalationsgefahr zwischen Iran und Israel? Hossein Dalirian, der Sprecher des zivilen iranischen Raumfahrtprogramms, schrieb auf X, dass mehrere Drohnen abgeschossen worden seien. Er fügte hinzu, dass es keine Bestätigung für einen Raketenangriff auf Isfahan gebe. Die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete unter Bezugnahme auf "verlässliche Quellen", dass die Nuklearanlagen in der Provinz Isfahan völlig sicher seien. Die in einigen ausländischen Medien veröffentlichten Informationen über einen Vorfall dort seien "nicht korrekt". Nach Angaben von Irna hat Iran den Flugverkehr an mehreren Flughäfen ausgesetzt, unter anderem in Teheran und Isfahan. Auch US-Medien berichteten von einem israelischen Angriff auf Iran. ABC News meldete unter Bezugnahme auf einen hochrangigen US-Beamten, Israel habe am Freitag in den frühen Morgenstunden Raketen auf Iran abgefeuert. Die Jerusalem Post meldete Berichte aus Syrien über Angriffe auf Einrichtungen der syrischen Armee in den Gouvernements As-Suwayda und Daraa im Süden des Landes. Am 1. April hatte Israel ein Konsulatsgebäude der Botschaft des Iran in der syrischen Hauptstadt Damaskus angegriffen und hierbei sieben hochrangige Offiziere der Quds-Truppe des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) getötet. Als Vergeltung feuerte Iran am 13. April ein Sperrfeuer aus Drohnen und Raketen auf Israel ab. Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) erklärten, dass die meisten Geschosse erfolgreich abgefangen wurden und meldeten nur geringe Schäden am Boden. Mehr zum Thema - Bruch aller diplomatischen Konventionen: Israelischer Angriff auf iranische Botschaft in Damaskus

