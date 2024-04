Nach Angriff auf sein Konsulat in Damaskus: Iran im Zugzwang

Von Geworg Mirsajan

Am 1. April griff Israel iranische diplomatische Einrichtungen in Damaskus an. Eines der Gebäude wurde zerstört, wobei mindestens sieben iranische Militärberater getötet wurden. Unter ihnen waren zwei Generäle ‒ Mohammad Reza Zahedi, Leiter der Quds-Einheit (iranische Eliteeinheit) in Syrien, und sein Stellvertreter Mohammad Hadi Haji Rahimi.

Dieser Angriff kam für viele überraschend. Ja, die Israelis greifen regelmäßig iranische Einrichtungen auf syrischem Territorium an, aber es handelte sich dabei bislang immer um militärische Einrichtungen ‒ Konvois, Lagerhäuser, Stützpunkte. Experten erklärten diese Angriffe damit, dass sich Tel Aviv damit der militärischen Stärkung Irans auf syrischem Gebiet entgegenstellt und auch den Transfer iranischer Waffen in die Hände palästinensischer oder propalästinensischer Gruppen wie der Hisbollah zu verhindern sucht. Nun aber haben die Israelis eine diplomatische Einrichtung ins Visier genommen ‒ ein legales und nominell nicht-militärisches Konsulatsgebäude.

Die Iraner sind selbstverständlich empört. Der iranische Außenminister Hosein Amir Abdollahian kommentierte den Vorfall so:

"Wir betrachten diese Aggression als einen Verstoß gegen alle diplomatischen Normen und internationalen Vereinbarungen. Benjamin Netanjahu hat aufgrund seiner ständigen Misserfolge in Gaza und seiner Unfähigkeit, zionistische Ziele zu erreichen, endgültig den Verstand verloren."

Von Verrücktheit oder mangelnder Urteilsfähigkeit kann jedoch keine Rede sein. Benjamin Netanjahu hat das Konsulat angegriffen, um ein Schachbrett umzuwerfen, auf dem das Spiel nicht zu seinen Gunsten steht.

Der israelische Premierminister befindet sich in der Tat in einer scheinbar ausweglosen Situation. In Israel selbst gibt es Tausende von Protesten ‒ die Menschen sind sowohl seiner Regierungsmethoden als auch seiner Unfähigkeit, einen Sieg im Gazastreifen zu erringen, überdrüssig. Er scheint nicht in der Lage zu sein, das Ruder in diesem Krieg herumzureißen. Die Opposition fordert zunehmend vorgezogene Parlamentswahlen. Verliert er sein Amt, könnte Netanjahu auch seine Freiheit verlieren.

Es sei denn, ihm fällt ein unkonventioneller Ausweg aus der Situation ein. Ein Ausweg, der die Figuren auf dem Spielbrett völlig neu ordnen würde ‒ oder sie niederreißen und alle Spieler zwingen würde, sich neu zu ordnen.

Genau dies, dachte sich Benjamin Netanjahu offensichtlich, könnte ein Angriff auf das iranische Konsulat in Syrien bewirken. Mit diesem Schlag stellt er Teheran vor eine Entscheidung zwischen drei Optionen. Optionen, die dem israelischen Premierminister entweder den Sieg (in seiner Vorstellung, natürlich) oder zumindest eine Verbesserung seiner Position bringen könnten.

Die erste Option ist Krieg. Die Iraner haben bereits deutlich gemacht, dass sie den Angriff auf das Konsulat nicht unbeantwortet lassen werden. Der iranische Botschafter in Syrien, Hosein Akbari, sagt, die Antwort an Israel werde "das gleiche Niveau und die gleiche Härte" haben. Die Hisbollah sagt, sie sei bereit, sich anzuschließen, und verspricht Tel Aviv "Strafe und Rache".

In der Tat muss Tel Aviv jetzt die größtmögliche Aggression durch Iran und seine Verbündeten provozieren, um Israel in eine belagerte Festung zu verwandeln. Um die Opposition und die gesamte Bevölkerung zu zwingen, sich vor der realen Gefahr eines Krieges mit Iran und seinen regionalen Satelliten zu vereinen.

Nur wenige in Israel werden Netanjahu vorwerfen, unnötige Spannungen mit einem Drittland zu erzeugen. Die große Mehrheit der israelischen Gesellschaft betrachtet Iran als einen offensichtlichen, sogar existenziellen Feind. Und nicht nur die israelische Gesellschaft ‒ Netanjahu kann externe Verbündete für einen Krieg mit Iran mobilisieren. Dieselben Amerikaner, die die israelische Führung angesichts des aggressiven Vorgehens Netanjahus im Gazastreifen als zunehmend toxisch betrachten. Ganz gleich, für wie giftig Biden Benjamin Netanjahu hält, der amerikanische Präsident wird sich einem Krieg mit Iran nicht entziehen können. Schon gar nicht kurz vor einer Wahl. Israel würde also einen Krieg provozieren, der nicht nur für Netanjahus eigenes Überleben notwendig ist, sondern auch, um das Land von einem existenziellen Feind zu befreien.

Wenn Iran die zweite Option wählt ‒ den Weg der Passivität und der mangelnden Bereitschaft, einen Krieg zu beginnen ‒, dann wird Netanjahu auch daraus Kapital schlagen können.

Israel wird versuchen, die iranische Passivität als Beweis für die Schwäche Irans darzustellen. Als Beweis für die Unfähigkeit, sowohl die eigenen Interessen als auch seine Verbündeten zu verteidigen. Dies könnte zu einer Schwächung des Einflusses Teherans auf Syrien, den Libanon und den Südirak führen. Sollte es den Israelis gelingen, diese Idee in Iran selbst zu verbreiten (oder besser gesagt zu verstärken), könnte die islamische Republik ins Wanken geraten. Mit der weiteren Folge, dass rigidere und radikalere Führer an die Spitze des Landes gelangen. Dies wiederum könnte Benjamin Netanjahu angesichts der nachfolgenden israelischen Provokationen den Krieg bescheren, den er will.

Und als dritte Möglichkeit gibt es eine kleine, aber immer noch wahrscheinliche Chance, dass Iran weder einen Krieg beginnen will noch ein Objekt für das israelisch-amerikanische Bashing wird. Dass die Iraner die Grenzen ihrer Fähigkeiten erkennen und sich im Nahen Osten etwas zurückhalten. Auch dann wird Netanjahu diesen Sieg für sich verbuchen können ‒ zumindest im Rahmen seiner Beziehungen zu den Vereinigten Staaten.

Also kein Wahnsinn. Nur nüchternes Kalkül.

Und die Frage ist nun, ob Iran in der Lage sein wird, ebenso nüchtern zu reagieren. Wird die Führung der islamischen Republik einen Weg finden, sich aus dem Trilemma zu befreien, vor das Netanjahu sie gestellt hat?

Übersetzt aus dem Russischen.

