Unglück in der Türkei: 25 Tote bei Brand in Istanbul

Bei einem Brand in der türkischen Metropole Istanbul sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des Innenministers wurde bereits eine Untersuchung des Brandes eingeleitet.

Quelle: AFP © OZAN KOSE

Bei einem Brand in Istanbul sind Berichten zufolge mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Zwölf weitere seien verletzt worden, sieben von ihnen schwer, teilte das Büro des Gouverneurs von Istanbul, Davut Gül, am Dienstag mit. Türkische Medien berichteten, dass das Feuer in einem Nachtclub im Stadtteil Gayrettepe ausgebrochen sei. Mittlerweile sei die Zahl der Tote auf 25 gestiegen. Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta yer alan 13 katlı binanın işyeri olarak kullanılan giriş katı yanmakta. Ekiplerimiz olaya müdahale ediyor. pic.twitter.com/LRxTaA1lIH — İstanbul İtfaiyesi (@ibbitfaiye) April 2, 2024 Gegen 13 Uhr (Ortszeit) sei das Feuer im Untergeschoss eines Wohngebäudes mit 16 Etagen ausgebrochen. Das Gebäude sei wegen des islamischen Fastenmonats Ramadan geschlossen gewesen und wurde zurzeit renoviert. Die Opfer seien im Gebäude eingeschlossen gewesen, so die türkische überregionale Tageszeitung Cumhurriyet weiter. In einer Erklärung auf seinem Social-Media-Konto teilte der Innenminister Ali Yerlikaya mit: "Bezüglich des Brandes in Beşiktaş Gayrettepe, Istanbul, wurde eine Untersuchung eingeleitet." İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır.Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2024 Mehr zum Thema - Kommunalwahlen in der Türkei: Erdoğans AKP verliert deutlich

