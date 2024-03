Bericht: Huthi sichern russischen und chinesischen Schiffen freies Geleit im Roten Meer zu

Seit Wochen attackieren die Huthi aus dem Jemen Handelsschiffe mit Bezug zu Israel. Westliche Staaten entsandten Kriegsschiffe zur Abwehr. Bei einem Geheimtreffen in Oman sollen die Huthi mit Moskau und Peking vereinbart haben, dass deren Schiffe sicher durch das Rote Meer fahren können.

Quelle: AFP © US CENTRAL COMMAND (CENTCOM)

Die Huthi-Bewegung im Jemen hat mitgeteilt, dass chinesische und russische Schiffe durch das Rote Meer und den Golf von Aden fahren können, ohne angegriffen zu werden. Das berichtet das amerikanische Medienunternehmen Bloomberg. Laut einer von Bloomberg namentlich nicht genannten Quelle gab es in den vergangenen Tagen in Oman Gespräche zwischen Moskauer und Pekinger Diplomaten sowie dem Huthi-Sprecher Mohammed Abdel Salam. Man habe sich demnach geeinigt, dass Moskau und Peking keine Angriffe auf Frachter jedweder Art befürchten müssen. Ausweitung der Operationen gegen Handelsschiffe: Huthi drohen mit Angriffen auf Südroute um Afrika Im Gegenzug, schreibt Bloomberg, sollen sich sowohl Russland als auch China im Sicherheitsrat der UNO verstärkt für die Interessen der Huthi einsetzen. Derzeit sei nicht klar, wie sich eine solche Unterstützung manifestiere, es wird jedoch damit gerechnet, dass Russland und China mögliche Resolutionen gegen die Huthi blockieren würden. Mit den Angriffen auf Schiffe mit Bezug zu Israel wollen die Huthi Tel Aviv und seine westlichen Verbündeten schwächen und ein Ende der israelischen Angriffe im Gazastreifen herbeiführen. Huthi-Militärsprecher Yahya Saree hatte bereits vor Monaten angekündigt, dass die Angriffe fortgesetzt werden, bis die "israelische Aggression" beendet sei – er meinte damit den Krieg im Gazastreifen. Mittlerweile fahren keine Tanker mit Flüssigerdgas (LNG) mehr durch den Suezkanal nach Europa, sondern nehmen den weiten Umweg über das Kap der Guten Hoffnung in Kauf. Besonders Deutschland ist auf LNG-Lieferungen angewiesen, da die Bundesregierung kein Gas mehr aus Russland beziehen will. Mehr zum Thema – Bericht: Huthi verfügen über Hyperschallraketen – USA in Alarmstimmung

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.