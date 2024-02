Huthi greifen britischen Tanker im Roten Meer an

Die jemenitischen Huthi haben einen britischen Tanker im Roten Meer angegriffen. Laut einem Sprecher feuerten sie eine große Anzahl von Anti-Schiffs-Raketen auf das Schiff ab. Das US-Außenministerium sprach von einem weiteren "Beispiel für die gesetzlosen Angriffe" auf die Schifffahrt.

Quelle: www.globallookpress.com © Indian Navy/Keystone Press Agency

Die jemenitische Huthi-Bewegung hat nach Angaben ihres Militärsprechers Yahya Saria einen Raketenangriff auf den britischen Öltanker Pollux im Roten Meer gestartet. Saria erklärte gegenüber dem Huthi-eigenen Fernsehsender Al Masirah, dass die jemenitische Marine im Roten Meer eine Operation gegen den britischen Öltanker Pollux durchführe und ihn mit einer großen Anzahl von Anti-Schiffs-Raketen angegriffen habe. Huthi greifen US-Schiff an – EU-Staaten beschließen Militäreinsatz im Roten Meer Nach Angaben des Schiffsverfolgungsdienstes Marine Traffic fährt der Tanker unter panamaischer Flagge von seinem Ankerplatz südlich des Suezkanals in die indische Stadt Paradeep. Zuletzt hatte das Schiff am 12. Februar Daten über seinen Standort aus dem nördlichen Roten Meer übermittelt. Das US-Außenministerium bestätigte den Angriff und kritisierte die Huthi scharf. Laut Reuters erklärte ein Sprecher: "Dies ist ein weiteres Beispiel für die gesetzlosen Angriffe auf die internationale Schifffahrt, die nach zahlreichen gemeinsamen und internationalen Erklärungen, in denen die Huthi zur Einstellung aufgefordert wurden, fortgesetzt werden." Die Huthi haben erklärt, dass sie aus Solidarität mit den Palästinensern weiterhin Angriffe im Roten Meer starten werden, solange Israel seine Angriffe im Gazastreifen fortsetzt. Mehr zum Thema - Machtdemonstration ohne strategisches Kalkül: Westen bombardiert erneut Jemen

