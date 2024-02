Netanjahu-Berater: Israel wird bald auf Katars Waffenruhe-Vorschlag im Gazastreifen reagieren

Israel werde bald seine Antwort auf den Vorschlag Katars für eine weitere Waffenruhe im Gazastreifen bekanntgeben, verlautbarte ein Berater des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu. Der Vorschlag sieht auch die Freilassung israelischer Geiseln vor.

Quelle: AFP © Jalaa MAREY

Dmitri Gendelman, ein Berater des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, hat gegenüber der russischen Nachrichtenagentur RBC erklärt, Israel werde demnächst auf das Angebot einer Waffenruhe im Gazastreifen und der Freilassung von Geiseln reagieren, das der Geheimdienst Mossad von einem Vermittler aus Katar am Vortag erhalten habe. Wörtlich hieß es: "Die Antwort wird Katar in naher Zukunft übermittelt und in den Medien veröffentlicht werden." Gendelman präzisierte, die Notstandsregierung von Israel prüfe nun die Angelegenheit. Das Rahmenabkommen war vom katarischen Premierminister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani mit den Geheimdienstchefs der USA, Israels und Ägyptens bei Gesprächen in Paris Ende Januar ausgearbeitet worden. Das Dokument sieht die Freilassung israelischer Geiseln aus der Gefangenschaft der Hamas und eine längere Waffenruhe als im November vor, die nur eine Woche andauerte. Al Thani offenbarte am 6. Februar, dass die Hamas den Vorschlag für eine zweite Waffenruhe mit Israel "im Allgemeinen positiv" aufgenommen habe. Einzelheiten nannte der Politiker nicht. Saudi-Arabien: Ohne unabhängigen palästinensischen Staat wird es keine Beziehung zu Israel geben Am 7. Februar wurde von Reuters der Gegenvorschlag der Palästinensergruppe an Doha veröffentlicht. Dieser sieht eine Waffenruhe in drei Phasen von jeweils 45 Tagen vor, insgesamt also 135 Tage. In einer ersten Phase würde ein Teil der israelischen Geiseln freigelassen: Frauen, Männer unter 19 Jahren, ältere Menschen und Kranke. Im Gegenzug müsste Israel alle palästinensischen Frauen und Kinder in seinem Gewahrsam freilassen und sich aus den Ortschaften der palästinensischen Exklave zurückziehen. Während desselben Zeitraums müssten die Parteien "indirekte Gespräche" zur Beendigung der Feindseligkeiten führen, woraufhin eine zweite Phase beginnen würde, in der alle männlichen Geiseln freigelassen würden. In der dritten Phase würden die Leichen und sterblichen Überreste der Toten auf beiden Seiten ausgetauscht. Die vorherige und bisher einzige Waffenruhe zwischen den Israelischen Verteidigungsstreitkräften IDF und der palästinensischen Hamas dauerte sieben Tage, vom 24. November bis zum 1. Dezember 2023. Die Parteien hatten den Waffenstillstand zweimal über die ursprünglich vereinbarten vier Tage hinaus verlängert. Während dieser Zeit ließ die Hamas 100 israelische Geiseln frei. Mehr zum Thema - Gaza-Krieg: Hamas schlägt Drei-Stufen-Plan für Waffenstillstand vor

