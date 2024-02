Al Jazeera: Israel stimmt Waffenstillstand im Gazastreifen zu

Unter Berufung auf das Außenministerium von Katar berichtet Al Jazeera, dass Israel einem Waffenstillstand im Gazastreifen zugestimmt hat. Auch eine erste Reaktion der Hamas sei positiv.

Einer Meldung von Al Jazeera zufolge soll die Hamas erklärt haben, sie sei dabei, einen entsprechenden Vorschlag zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen zu prüfen. Allerdings gehe unterdessen die israelische Bombardierung von Gaza weiter. Von israelischer Seite meldete auch die Jerusalem Post, dass die Hamas einem Waffenstilllstand und einer Vereinbarung zum Geiselaustausch zugestimmt habe. Das Außenministerium von Katar hätte diese Angaben bestätigt. Gleichzeitig behauptet die israelische Zeitung, dass das israelische Militär (IDF) die Hamas im Ort Chan Junis im Gazastreifen "besiegt" und "über 10.000 Terroristen" in Gaza getötet habe. Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant erklärte dazu, dass die IDF-Truppen "weitere Erfolge" erzielt hätten. Dabei nannte er für Chan Junis die Zahl von 10.000 getöteten Hamas-Kämpfern. Weitere 10.000 sollen verwundet worden sein. Im Gegensatz zu den Meldungen über eine angeblich erzielten Waffenstillstand berichtet Al Mayadeen, dass die palästinensischer Seite deutlich gemacht habe, es gäbe noch kein Übereinkommen, und die Hamas habe eine Reihe von Vorbehalten angemeldet. Somit scheinen sich die Angaben von Al Jazeera zu bestätigen, wonach die Hamas gegenwärtig einen dreistufigen Vorschlag für einen Waffenstillstand im Gazastreifen prüft. In Israel sollen Hardliner in der Koalition von Netanjahu damit gedroht haben, die Koalition aufzulösen, falls eine Vereinbarung mit der Hamas nicht nach ihren Vorstellungen ausfallen sollte. Der politische Führer der Palästinensergruppe, Ismail Haniyeh, hatte am Dienstag bestätigt, dass er den am Wochenende in Paris ausgehandelten Vorschlag prüfen wolle, um den Krieg zu beenden und den Austausch von israelischen und palästinensischen Gefangenen zu ermöglichen.



Mehr Informationen in Kürze ...

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.