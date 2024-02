Die tragische Selbstzerstörung eines um sich schlagenden Israels

Israel hat sich selbst in eine Ecke gedrängt, und dies wird für viele Israelis immer deutlicher. Das Paradigma aus einem quasi-religiösen "Vertrag", dass Juden von überall und zu jeder Zeit in Israel Sicherheit genießen können, neigt sich seinem Ende zu.

Von Alastair Crooke

Ein israelischer Journalist und ehemaliger Sekretär im Regierungskabinett veranschaulichte die Lage Israels wie folgt:

"Die Bedeutung des Versagens vom 7. Oktober liegt nicht nur im Verlust von Menschenleben, sondern vor allem in der möglichen Veränderung der Wahrnehmung Israels, das von den Akteuren im Nahen Osten nicht mehr gefürchtet wird. Die israelische Führung muss verinnerlichen, dass wir uns nicht länger mit einem Gefühl des Sieges in der israelischen Öffentlichkeit zufriedengeben können. Es ist zweifelhaft, ob ein Sieg in Gaza ausreicht, um die Angst unserer Feinde vor Israel wieder auf das Niveau zu bringen, das sie zuvor hatten. Ein Sieg, der sich lediglich auf die Freilassung der Geiseln und auf vertrauensbildende Maßnahmen zur Gründung eines palästinensischen Staates beschränkt, würde in dieser Hinsicht nicht ausreichen, um das Image Israels aufzupolieren.

Wenn der Sumpf von Gaza die israelische Führung zu der Erkenntnis bringt, dass es an dieser Front nicht möglich ist, einen klaren Sieg zu erzielen, der zu einem strategischen Wandel in der Region führen wird, muss sie über einen Frontwechsel nachdenken und eine erneute israelische Abschreckung durch die Beseitigung der strategischen Bedrohung im Libanon durchsetzen. Ein Sieg gegen eine der reichsten und mächtigsten Terrororganisationen der Welt – die Hisbollah – kann das Abschreckungspotenzial in der Region im Allgemeinen wiederherstellen. Israel muss die Bedrohung aus dem Norden beseitigen und die Machtstrukturen zerschlagen, die von der Hisbollah im Libanon aufgebaut wurden, unabhängig von der Situation im Süden. Ohne einen Sieg im Süden wird eine bedeutende Errungenschaft im Norden umso dringender."

Das obige Zitat trifft direkt den Kern des Problems. Es bedeutet kurz gefasst: "Wie kann der Zionismus gerettet werden?" Gaza gibt den Israelis nicht nur kein Gefühl des Sieges – im Gegenteil: Es verbreitet in Israel eine heftige Wut über eine überraschende und beschämende Niederlage. Gadi Eizenkot, ein Mitglied des Kriegskabinetts, schlug vor, dass Israel der Wahrheit ins Auge sehen muss. Israel sollte vor der Hamas kapitulieren, einem Waffenstillstand eine Chance geben und die Freilassung inhaftierter Palästinenser und die Rettung der in Gaza festgehaltenen Geiseln anstreben:

"Ich denke, es ist notwendig und mutig zu sagen, dass es unmöglich ist, die Geiseln in naher Zukunft ohne ein Waffenstillstandsabkommen lebend zurückzuholen. Und jeder, der die Öffentlichkeit darüber belügt, der lügt einfach."

Dies ist jedoch nicht die vorherrschende Meinung unter den Israelis: Die jüngste Umfrage spiegelt die allgegenwärtige Stimmung wider: 94 Prozent der Israelis sind der Meinung, dass Israel in Gaza das richtige Maß an Feuerkraft einsetzt. Drei Viertel aller Israelis halten die Zahl der seit Oktober verletzten oder getöteten Palästinenser für gerechtfertigt, um die Ziele Israels zu erreichen. Ganze zwei Drittel der Befragten sagten aus, dass die Zahl der Opfer definitiv gerechtfertigt sei, während lediglich 21 Prozent angaben, dass diese Zahl "eher" gerechtfertigt sei.

Der wahre Preis, den Israel zahlen wird, ist jedoch nicht nur die Freilassung palästinensischer Gefangener – obwohl dies allein schon für Aufruhr in der Bevölkerung sorgen würde. Vielmehr besteht die Befürchtung, dass die Zustimmung zu den Forderungen der Hamas das Ende des israelischen Sicherheitsparadigmas bedeuten würde.

Dieses Paradigma besteht aus einem quasi-religiösen "Vertrag", dass Juden überall und immerzu im Land Israel Sicherheit genießen sollen – aufgebaut auf einer ausgeklügelten Matrix radikaler Unsicherheit des Lebensraums und eingeschränkten Rechte, die den Nichtjuden auferlegt werden – in diesem Fall den Palästinensern –, im Gegensatz zur vollen Wirksamkeit des Schutzes und der Souveränität für Juden. Dies bildet das universelle Paradigma für die jüdische innere Sicherheit.

Das galt bis zum 7. Oktober. Die Ereignisse dieses Tages zeigten, dass jüdische Israelis in Israel nicht mehr sicher sind und dass der zionistische Rahmen in Bezug auf die Sicherheit neu überdacht oder notgedrungen sogar aufgegeben werden muss. Diese Erkenntnis hat zu einer massenpsychologischen Bildung von Unsicherheit geführt. Moshe Zimmermann, emeritierter Professor für Geschichte an der Hebräischen Universität, bemerkte dazu:

"Die zionistische Lösung ist keine Lösung. Wir sind in einer Situation angekommen, in der das jüdische Volk, das in Zion lebt, in einem Zustand völliger Unsicherheit lebt. Wir müssen berücksichtigen, dass Israel eine Verschlechterung der Sicherheit des Diaspora-Judentums verursacht und nicht das Gegenteil davon. Diese zionistische Lösung ist also sehr zweifelhaft, und wir müssen untersuchen, wodurch dies verursacht wird."

Das derzeitige Gerede von Außenseitern über eine Zwei-Staaten-Lösung kann keine "Lösung" für die gegenwärtigen Spannungen sein – und sie wäre auch falsch. So schreibt der führende israelische Kommentator Alon Pinkas:

"Das Weiße Haus und Netanjahu wissen es. Eine Zwei-Staaten-Lösung ist deshalb falsch, weil der israelische Zeitgeist und die aktuelle Psyche der Ängste und der Forderung nach Rache eine solche Lösung ausschließen. Weil die Eiferer unter den Siedlern nicht ohne Ströme von Blutvergießen verdrängt werden können und weil die Zwei-Staaten-Lösung das Ende des Zionismus einläuten würde, da die nichtjüdische Bevölkerungsgruppe auf Gleichberechtigung bestehen wird, das heißt konkret keine Sonderrechte mehr für die eine Bevölkerungsgruppe der Juden, gegenüber der anderen Bevölkerungsgruppe der Nichtjuden – der Palästinenser."

Auch das Gerede über ein Normalisierungsabkommen zwischen Israel und Saudi-Arabien ist falsch. Saudi-Arabien ist an die von Saudi-Arabien geführte Arabische Friedensinitiative von 2002 gebunden, mit einem palästinensischen Staat als Voraussetzung für die Normalisierung. Warum also das ganze Gehabe mit sogenannten "Lösungen", die von der politischen Realität losgelöst sind?

Nun, diese Debatte passt sowohl zu Biden als auch zu Netanjahu. Das Team rund um Joe Biden befindet sich im Eindämmungsmodus. Das Weiße Haus hofft, durch Eindämmung die Flammen des Krieges, die durch den Angriff Israels auf Gaza entfacht wurden, auf einer niedrigen Hitze zu halten, letztlich zu löschen und so die Situation in eine regionale Stabilität zu treiben, die Washington während eines Wahljahrs für angemessen hält. In diesem Sinne ist das Gerede über eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien und über eine Zwei-Staaten-Lösung reine Beschwichtigung, damit Biden den Anschein erwecken kann, als würde er den Konflikt unter Kontrolle haben und eine Ausweitung verhindern können. Gleichzeitig kann Netanjahu demonstrieren, welch robuster und mutiger Krieger er ist, indem er den USA die Stirn bietet und zu jeglicher Idee eines palästinensischen Staates Nein sagt.

Doch die Realität sieht so aus, dass Israel eingepfercht ist und der Pferch nach und nach immer enger wird. Die Situation nähert sich immer mehr einer Tragödie, bei der die Tragödie nicht durch reinen Zufall entsteht. Sie entsteht, weil sie entstehen musste, aufgrund der Natur der Teilnehmer an dieser Tragödie und weil die beteiligten Akteure diese Tragödie möglich machen. Ihnen bleibt somit keine andere Wahl, als diese Tragödie geschehen zu lassen, denn … nun ja … das liegt in ihrer Natur. So liegt der Fall.

Der britische Poet Ted Hughes schrieb über den gewalttätigen religiösen Konflikt im elisabethanischen England, der durch die Unterdrückung des Alt-Katholizismus durch die calvinistischen Puritaner verursacht wurde und schließlich in wütender, wilder Form ausbrach, um den Puritanismus zu vernichten. Man ersetze nun die puritanische Unterdrückung durch einen wütenden Gott Jehova, der die alte islamische Vorstellungskraft und Zivilisation verabscheut, wegen ihres angeblichen tödlichen Hasses gegenüber Israel.

Das Leitmotiv von Ted Hughes ist die Geschichte Englands als Trägerin protestantischer Schuld. Shakespeare, so schrieb er, wurde von dem Gefühl heimgesucht, dass England vor nicht allzu langer Zeit ein katholisches Land war, das zum Protestantismus verhärtete. In seinem Gedicht "Die Vergewaltigung der Lucretia", wird die Seele des römischen Königs Tarquin durch die von ihm begangene Vergewaltigung der Lucretia entstellt. Letztlich verliert Tarquin durch diese Tat alles und wird in die Verbannung geschickt. Die rein gebliebene Lucretia selbst begeht in der Folge Selbstmord.

Hier ist der Punkt: Ted Hughes hat über die konkurrierenden Mythen der Shakespeare-Ära geschrieben. Tarquin – der römische König – repräsentiert "den Jehova verehrenden Puritaner", dessen Schöpfungsmythos ihm sagt, dass es der transzendente, allmächtige Gott ist, der das Sagen hat und nicht irgendeine andere Gottheit. In seinem Eifer macht sich Tarquin daran, Lucretia – als Symbol für "die Anderen" – zu vernichten. Aber diese veränderlichen und vielfältigen puritanischen Kräfte erweisen sich letztendlich als selbstzerstörerisch.

Joe Biden hat sozusagen den hebräischen Impuls angenommen, die aus Gaza herausgebrochene und gewalttätige "Andersartigkeit" zu vernichten. Aber vermutlich ahnt er, dass er damit eine unsichtbare moralische Grenze überschritten hat. Er ist mitschuldig an den Verbrechen, die anschließend über Gaza hereinbrachen, und Biden muss einen Teil der Schuld auf sich nehmen. Dennoch muss er durchhalten, denn er hat keine andere Wahl. Er muss Gaza akzeptieren – und möglicherweise auch den Libanon – denn das liegt in der Natur von Joe Biden.

Die Hamas und die Hisbollah können sich nicht zurückziehen, nachdem diese beiden kollektiv unterdrückten Energien entfesselt wurden. Es ist zu spät, diesen revolutionären Impuls zu stoppen. Ein Impuls, der sich auf das Westjordanland ausgeweitet hat, in den Jemen, den Irak und sogar darüber hinaus. Israels Häfen sind jetzt zu Zielscheiben geworden und werden von Raketen bedroht.

Netanjahu hingegen hat sich aus Angst vor dem wachsenden Debakel in Gaza in den klassischen "Heldenmodus" versetzt. Einerseits lässt sich dies eng mit jenen Mythen definieren, in denen der Aufstieg eines männlichen Helden gefeiert wird, der sich auf eine Suche begibt, dabei auf furchteinflößende Hindernisse stößt, im Kampf jedoch seinen Mut unter Beweis stellt und schließlich mitten in seiner Verherrlichung rechts Umkehr macht und zurück nach Hause geht.

Andererseits sind in den Erzählungen von Homer jedoch die Helden mit dem höchsten Status diejenigen, die am anfälligsten für Schande sind. Jede Demütigung oder Kehrtwende kann die gesamte Identität eines Helden sowie sein Ansehen in den Augen seinesgleichen gefährden. Diejenigen, die den höchsten Status genießen, können durch Verluste am meisten geschädigt werden. In Homers Erzählungen widersetzt sich Hector den Appellen seiner Freunde und seiner Familie, nicht in den Krieg zu ziehen – und zieht schlussendlich in den Tod. Seine Einsamkeit und Entfremdung von seinen Lieben verstärken den Kummer unmittelbar vor seinem Tod noch mit Pathos, als ihm klar wird, dass die Götter ihn ausgetrickst und in seinen Untergang geführt haben.

Wird dies auch das Schicksal von Netanjahu sein? Führen "die Götter" ihn in eine Tragödie? Sie haben ihn auf jeden Fall in die Enge getrieben. Die Niederlage in Gaza macht ihn anfällig für den Ruin, während es für Israel keinen klaren Sieg in Gaza gibt, der zu einer strategischen Veränderung in der Region führen würde. Netanjahu wird aufgefordert, einen Frontwechsel in Betracht zu ziehen, um die israelische Abschreckung durch die Beseitigung der strategischen Bedrohung aus dem Libanon wieder zu stärken. In dieser Situation könne sich Israel mit nichts weniger als einem Sieg zufriedengeben, wird Netanjahu dringend aufgefordert.

Nir Barkat, ein ehemaliger Bürgermeister von Jerusalem, der als Favorit für die Nachfolge von Netanjahu als Führer der Partei Likud gilt, sagte, dass Israel es sich leisten könne, weiterzukämpfen und damit auch eine neue Front mit dem Libanon zu eröffnen, trotz der Kosten von einer Milliarde Schekel (235 Millionen Euro) pro Tag. Barkat sagte weiter:

"So groß die Krise auch sein mag, sie ist auch eine wirklich große Chance. Iran ist ein legitimes Ziel für Israel. Iran wird damit nicht durchkommen. Der Kopf der Schlange ist Teheran. Israel steuert auf einen ausgewachsenen Krieg mit der Hisbollah im Südlibanon zu, nachdem es den Norden des Landes evakuiert hat. Was auch immer nötig ist, das ist ein Religionskrieg."

Die zweite Phase dieses Konflikts neigt sich also dem Ende zu und die dritte Phase beginnt. Die Intensität eines größeren Krieges wird zunehmen, höchstwahrscheinlich ausgelöst durch einen Statuswechsel in der Rolle der Hisbollah. Wird dies durch eine israelische Intervention ausgelöst oder durch einen ersten Schritt der Hisbollah verhindert? Wird Biden den USA erlauben, sich für die Unterstützung Israels einzusetzen? Wahrscheinlich ja – denn es liegt in seiner Natur, Israel zu unterstützen. Aber wie weit wird er gehen?

Die politischen Linderungen – die angeblichen politischen "Lösungen" – werden einer härteren Diskussion darüber weichen, wie ein Waffenstillstand durchgesetzt werden kann. Diese Phase wird wahrscheinlich von einer handlungsunfähigen UNO zu den eher informellen Strukturen der BRICS übergehen, wobei Russland und China eine größere, direkte Rolle spielen werden. Europa wird von der Spaltung betroffen sein und die USA ebenso, wenn auch in geringerem Maße.

Diese nächste Phase wird wahrscheinlich ohne eine Lösung fortdauern, während eines Prozesses, in dem alle Seiten ihre jeweiligen Stärken gegeneinander austesten. Und dies wird die Zeit sein, in der in Israel der soziale Zusammenhalt auf eine harte Probe gestellt wird. Kann dieser aufrechterhalten werden? Werden die Grundlagen des Zionismus neu konfiguriert und der Zionismus gezwungen sein, seine Wurzeln aufzugeben? Es wird auch die Zeit sein, in der die jüdische Oberherrschaft über die westliche politische Matrix der USA und Europas darum kämpfen wird, sich zwischen den konkurrierenden Mythen zu versöhnen, da ihre widersprüchlichen Energiepole die "gesellschaftliche Ordnung" zerstören. Der Konflikt durchläuft eine Art unvermeidliche Tragödie.

Revolutionen und Kulturkriege sind keine zeitlich begrenzten Ereignisse. Wenn jedoch die These von Ted Hughes richtig ist, dass Shakespeares "tragische" Gleichung eine ist, bei der konkurrierende archetypische Erzählungen – deren Energien explosionsartig entfesselt werden – zu einer gewalttätigen Tragödie führen werden, dann sollten wir davon ausgehen, dass sich das Ausspielen des hebräischen Schöpfungsmythos gegen die kulturelle Ausdehnung der islamischen Zivilisation, auch in den USA und Europa weitreichende Auswirkungen haben wird – weit über die Einzelheiten des Konflikts im Nahen Osten hinaus. Dies wird zum Dreh- und Angelpunkt einer neuen Ära werden.

Die Kernmythen, die einerseits mit der puritanischen Unterdrückung durch Jehova und andererseits mit der Freisetzung der entgegenwirkenden Energien des Widerstands verbunden sind, ziehen sich als Doppelhelix durch die menschliche Existenz. Sie überfluten bereits die schlummernden, aber immer noch vorhandenen religiösen Gefühle im Westen. Sie werden die ausgeprägte "Revolution" des Westens und den sich anbahnenden "Bürgerkrieg" durchdringen.

Mehr zum Thema – Wie Jemen die Geopolitik im Nahen Osten verändert

Erstveröffentlichung in englischer Sprache bei Strategic Culture Foundation.

Alastair Crooke ist ein ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des in Beirut ansässigen Conflicts Forum.