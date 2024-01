USA und Großbritannien starten mehr als ein Dutzend Angriffe auf Jemen

Die Vereinigten Staaten und Großbritannien haben 18 Angriffe binnen Stunden auf Stellungen der jemenitischen Huthi-Miliz Ansar Allah durchgeführt. Dies teilte ein Sprecher der Bewegung auf Telegram mit.

Quelle: AFP © "AFP PHOTO / SATELLITE IMAGE ©2024 MAXAR TECHNOLOGIES"

US-amerikanische und britische Flugzeuge sollen mehrere Luftangriffe auf Stellungen der im Nordjemen regierenden schiitischen Bewegung Ansar Allah (Huthis) gestartet haben. Dies teilte der Huthi-Sprecher, Brigadegeneral Yahya Sare'e, auf Telegram mit. In der Meldung heißt es unter anderem: "Feindliche amerikanisch-britische Flugzeuge haben in den letzten Stunden 18 Luftangriffe durchgeführt, darunter 12 auf Amanat Al-Asimah und das Gouvernement Sana'a." Ferner gab Sare'e an, dass drei Attacken auf Ziele im Gouvernement Hodeidah im Westen des Jemen durchgeführt worden seien. Auch die Objekte in Gouvernements wie Taiz und Al-Bayda seien angegriffen worden, so der Militärsprecher weiter. Zudem erklärte er, dass diese Angriffe nicht unbeantwortet und ungestraft bleiben würden. Medien: Saudi-Koalition meldet Luftangriffe im Jemen – "Werden Sanaa und Umgebung bombardieren" Nach Israels Vergeltungsschlägen auf den Gazastreifen hatte die jemenitische Huthi-Miliz Ansar Allah im November vergangenen Jahres erklärt, dass alle Schiffe, die "dem israelischen Feind gehören oder mit ihm Handel betreiben", zu legitimen Zielen würden. Im Dezember hatte der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die Schaffung einer multinationalen Allianz zur Sicherung der Schifffahrtsrouten im Roten Meer bekannt gegeben. An der sogenannten Operation Prosperity Guardian ("Schutz des Wohlstandes") sind laut Austin Großbritannien, Bahrain, Kanada, Frankreich, Italien, die Niederlande, Norwegen, die Seychellen und Spanien beteiligt. Die Gruppe werde gemeinsame Patrouillen im südlichen Roten Meer und im Golf von Aden durchführen, hieß es damals. Daraufhin warnte Ansar Allah, dass sie sich das Recht vorbehalte, Schiffe dieser Koalition anzugreifen. Auf dem Roten Meer kam es mehrfach zu Zusammenstößen zwischen den Huthis und dem US-Militär. Die USA und Großbritannien haben seit Mitte Januar mehrere Raketenangriffe auf Huthi-Ziele gestartet und dies als Reaktion auf eine Bedrohung für die Freiheit der Schifffahrt im Roten Meer bezeichnet. Muhammad Ali al-Huthi, ein Mitglied des höchsten politischen Rates von Ansar Allah, sprach diesbezüglich von einer terroristischen Barbarei, aber auch von einer vorsätzlichen und unverhältnismäßigen Aggression. Mehr zum Thema - Hafen von Antwerpen warnt vor möglichen Störungen wegen Krise im Roten Meer

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.