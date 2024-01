Mehrere Tote nach israelischem Angriff auf Damaskus, darunter vier iranische Offiziere

Iran hat bestätigt, dass unter den Todesopfern des israelischen Angriffs auf ein Wohnhaus in Damaskus vier Offiziere der Revolutionsgarden sind, die als militärische Berater in Syrien im Einsatz waren. Die genaue Zahl der Todesopfer steht noch nicht fest, betroffen sind Militärangehörige und Zivilisten.

Bei dem israelischen Angriff auf Damaskus am Sonnabend (RT DE berichtete) sind iranischen Angaben zufolge vier Offiziere der Revolutionsgarden, die in Syrien als militärische Berater im Einsatz waren, ums Leben gekommen. Das ergibt sich aus einer offiziellen Mitteilung des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC, eine Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte), die von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreitet wird. In der Erklärung heißt es unter anderem: "Das brutale, verbrecherische Regime Israels hat erneut einen Angriff auf Damaskus, die Hauptstadt Syriens, durchgeführt. Infolge des Luftangriffs durch Kampfjets des usurpierenden (israelischen – Anm. d. Red.) Aggressorregimes wurden mehrere Mitglieder der syrischen Streitkräfte und vier Militärberater der Islamischen Republik Iran getötet." Der Agentur zufolge fielen dem israelischen Luftangriff auf das Viertel Al-Mezza in Damaskus auch mehrere syrische Zivilisten zum Opfer. Analyse "Mückenstiche" in Nahost: Wird die Region zu einer Falle für die USA? Vermutlich als Vergeltung für den Luftangriff auf Damaskus haben schiitische Milizen inzwischen den von den US-geführten internationalen Koalitionstruppen genutzten Luftwaffenstützpunkt Al-Asad im Westirak mit über 20 Raketen angegriffen, berichtet Al Hadath. Die Raketen wurden am Nachmittag aus der nahe gelegenen Gegend von Al-Baghdadi in der westlichen Provinz Al Anbar abgefeuert. Die irakischen Sicherheitskräfte durchkämmen derzeit das mutmaßliche Abschussgebiet. Über die durch den Raketenangriff verursachten Schäden oder Verletzte liegen derzeit keine Angaben vor. Zuvor hatten die schiitischen Milizen die USA gewarnt, dass sie ihre bewaffneten Operationen in Syrien und im Irak verstärken werden, weil "Washington weiterhin die israelische Armee unterstützt, die im Gazastreifen und im Südlibanon Zivilisten tötet". Wie berichtet, wurde am Morgen ein vierstöckiges Wohnhaus im Viertel Al-Mezza in Damaskus von einem israelischen ballistischen Flugkörper oder einer aus Israel abgefeuerten Rakete getroffen und stürzte ein. Die israelische Armee führt regelmäßig Angriffe auf das Gebiet der arabischen Republik durch. Russland kritisiert diese Praxis als "eine grobe Verletzung der Souveränität dieses Staates und der grundlegenden Normen des Völkerrechts". Mehr zum Thema - Israel führt Raketenschlag gegen Wohnhaus in Syrien aus

