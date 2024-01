Pakistan beruft Botschafter aus Iran ab

Im Ergebnis des iranischen Luftangriffs auf das pakistanische Territorium hat Islamabad seinen Botschafter aus Teheran zurückgezogen. Das Außenministerium Pakistans sprach von einer "eklatanten Verletzung" der Souveränität und stellte eine entsprechende Reaktion in Aussicht.

Quelle: Sputnik © AAMIR QURESHI

Pakistan hat seinen Botschafter aus Iran abberufen. Wie das Außenministerium in Islamabad am Mittwoch betonte, wurde die Entscheidung infolge der iranischen Angriffe auf das Territorium des Landes getroffen. Außerdem dürfe der Botschafter Irans, der aktuell auf der Reise in sein Heimatland sei, nun nicht mehr nach Pakistan zurückkehren. Alle laufenden oder für die nächsten Tage geplanten Treffen auf hoher Ebene würden ausgesetzt. Nach Raketenangriff auf Irak und Syrien: Iran schießt weitere Raketen auf Ziele in Pakistan In der Erklärung des Ministeriums wurden Irans Angriffe als eklatante Verletzung der Souveränität Pakistans, des internationalen Rechts und der UN-Charta bezeichnet. Der rechtswidrige Vorgang sei völlig inakzeptabel und könne auf keine Weise gerechtfertigt werden. Pakistan behalte sich das Recht vor, darauf zu reagieren. Die Verantwortung für die Folgen werde ausschließlich bei Iran liegen. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim wurden die Attacken gegen terroristische Ziele gerichtet. Mit Drohnen und Raketen sei die islamistische Separatistengruppe Dschaisch al-Adl angegriffen worden. Im Ergebnis habe Iran zwei wichtige Stützpunkte der sunnitischen Extremisten zerstört. In den vergangenen Jahren hatten die Islamisten mehrere Anschläge im Südosten Irans durchgeführt. Unter anderem griffen sie in der Nacht zum 10. Januar einen Grenzkontrollpunkt an, wobei ein Polizist getötet wurde. Mehr zum Thema – Iran feuert Raketen auf "Terroristen und Spione" in Irak und Syrien ab

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.