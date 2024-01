Medienbericht: Pentagon frustriert über Jemen-Leak in Großbritannien

Die Nachricht über die bevorstehenden Angriffe auf Huthi-Stellungen durch die USA und Großbritannien wurde der britischen Presse wenige Stunden vor deren Beginn zugespielt. Die US-Militärs hätten "ihre Frustration darüber gegenüber ihren Partnern zum Ausdruck gebracht", so der britische Telegraph.

Quelle: Legion-media.ru © U.K. MINISTRY OF DEFENSE

Wie die britische Zeitung Telegraph unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person berichtet, sind Pentagon-Beamte wütend darüber, dass die britische Regierung den britischen Medien die Entscheidung über die Durchführung von Luftangriffen im Jemen zugespielt hat. USA und Großbritannien bombardieren Jemen Dem Artikel zufolge traf der britische Premierminister Rishi Sunak seine Entscheidung, grünes Licht für die Militäroperation zu geben, während einer dringenden Kabinettssitzung am Donnerstag gegen 11 Uhr Ortszeit. Normalerweise werden solche Angriffe erst dann offiziell bekannt gegeben, wenn die Bomber zu ihren Stützpunkten zurückgekehrt sind. Die Nachricht über die Sitzung und die Tagesordnung wurde jedoch bald der Times zugespielt, die berichtete, dass Großbritannien und die USA die Angriffe "innerhalb von Stunden" einleiten würden. Das US-Militär habe "seine Frustration gegenüber seinen Partnern zum Ausdruck gebracht", zitierte der Telegraph eine "gut platzierte" Quelle. Die Zeitung fügte hinzu, die britische Regierung habe versucht herauszufinden, wie die sensiblen Informationen an die Öffentlichkeit gelangt seien. Die Quelle beschrieb die Reaktion der Beamten als "tiefe Enttäuschung". Die USA äußerten sich nicht öffentlich zu den Berichten über die Vorbereitung der Angriffe. Der britische Verteidigungsminister Grant Shapps sagte dem Telegraph am Freitag, er habe "keine Kenntnis von irgendwelchen Frustrationen in Washington." Analyse Blinken verließ den Nahen Osten – und es flogen Raketen in Richtung Jemen Bei den Angriffen am Donnerstag trafen das US-amerikanische und britische Militär nach Angaben des Weißen Hauses Einrichtungen, die mit der Produktion von Drohnen und Raketen in Verbindung stehen, die von den Huthi für Angriffe auf die Handelsschifffahrt auf der wichtigen Route über das Rote Meer eingesetzt werden. Nach Informationen des US-Zentralkommandos feuerte ein amerikanischer Zerstörer am nächsten Tag separat Tomahawk-Marschflugkörper auf eine Radaranlage ab. Die Huthi – eine schiitische Bewegung, die seit Mitte der 2010er Jahre einen großen Teil des Jemens kontrolliert – haben geschworen, ihre Angriffe auf "mit Israel verbundene" Handelsschiffe fortzusetzen, bis Israel seinen Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen beendet. Mehr zum Thema - Pensionierter russischer Geheimdienstler prognostiziert Folgen der Angriffe auf Huthis in Jemen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.