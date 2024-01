Israel tötet hochrangigen Hisbollah-Kommandeur im Libanon

Die Hisbollah bestätigte, dass der ranghohe Kommandeur der Elitetruppe Radwan, Wissam al-Tawil, am Montag bei einem israelischen Angriff in Khirbet Selm im Südlibanon getötet wurde.

Quelle: AFP © Rabih Daher

Ein hochrangiger Kommandeur der Hisbollah ist im Libanon durch einen israelischen Angriff getötet worden. Wie die Hisbollah am Montag bestätigte, soll es sich dabei um Wissam al-Tawil, den Kommandeur der Elitetruppe Radwan handeln. Er soll bei einem israelischen Angriff in Khirbet Selm im Südlibanon getötet worden sein. Der Getötete sei für Militäreinsätze der Hisbollah im Südlibanon verantwortlich gewesen, hieß es heute aus libanesischen Sicherheitskreisen. Er sei bei einem Angriff auf sein Auto in einem Dorf nahe der Grenze zu Israel gestorben. Meinung Gaza: Ethnische Säuberung wird jetzt als "freiwillige Migration" bezeichnet Weitere israelische Angriffe auf Libanon Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben wieder mehrere Ziele der Hisbollah-Miliz im nördlich angrenzenden Libanon unter Beschuss genommen. Kampfjets der Luftstreitkräfte hätten eine militärische Anlage nahe Marwahin und einen Raketenwerfer andernorts an der Grenze angegriffen, teilten die Streitkräfte heute mit. Zudem hätten eine israelische Drohne und ein Hubschrauber Stellungen attackiert, von denen aus Israel beschossen worden sei. Die Hisbollah und israelische Streitkräfte lieferten einander in den vergangenen Tagen immer wieder Schusswechsel. Im laufenden Gaza-Krieg als Folge des blutigen Hamas-Terrorangriffs vom 7. Oktober vergangenen Jahres befürchten Chefdiplomaten wie US-Außenminister Antony Blinken eine Ausweitung auf andere Teile der Region. Blinken ist wie die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock derzeit auf Nahost-Reise und besucht mehrere Staaten, um über die Lage in dem Konflikt zu sprechen. Mehr zum Thema – USA tadeln israelische Minister, die den stummen Teil der ethnischen Säuberung laut aussprechen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.