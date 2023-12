Hoffnung auf neue Feuerpause: Hamas-Chef zu Gesprächen in Kairo

Der Leiter des politischen Büros der Hamas ist zu Gesprächen über den Gaza-Krieg in Kairo eingetroffen. Die Hoffnung wächst, dass sich die Palästinensergruppe und Israel auf einen weiteren Waffenstillstand einigen könnten.

Quelle: AFP © Iranisches Außenministerium / AFP

Ismail Haniyeh, der Leiter des politischen Büros der Hamas, traf am Mittwoch in der ägyptischen Hauptstadt ein, um sich mit dem Kairoer Geheimdienstchef Abbas Kamel und anderen ägyptischen Beamten zu treffen, die als wichtige Vermittler fungieren. In der Zwischenzeit haben israelische Politiker in Gesprächen mit Vertretern der USA und Katars angedeutet, dass Tel Aviv für ein Waffenstillstandsabkommen offen sein könnte. Haniyeh wolle über die "Beendigung der Aggression" in Gaza sprechen, sagte eine Hamas-Quelle der Nachrichtenagentur AFP. Währenddessen werden die internationalen Rufe gegenüber Israel als auch der Palästinensergruppe zu einer Einigung immer lauter. Nach zehn Wochen verheerender israelischer Angriffe sind fast 20.000 Menschen, darunter 7.729 Kinder, ums Leben gekommen und 1,9 Millionen Menschen sind auf der Flucht und benötigen Wasser, Lebensmittel und Medikamente. Malaysia verbannt israelische Schiffe aus seinen Häfen Während des Waffenstillstands vom 24. November bis zum 1. Dezember konnten internationale Organisationen dringend benötigte Hilfsgüter in den Gaza-Streifen liefern. Israel ließ 240 palästinensische Gefangene frei, und die Hamas lies 100 Israelis und andere Personen wieder gehen, die sie bei ihren Angriffen am 7. Oktober gefangen genommen hatte. Bei dem beispiellosen Angriff auf israelisches Gebiet am 7. Oktober, bei dem nach israelischen Angaben 1.200 Menschen, zumeist israelische Zivilisten, getötet wurden, nahm die Hamas insgesamt 240 Israelis und weitere Personen gefangen und löste damit den derzeitigen Krieg aus. Druck auf Netanjahu Seitdem hat Israel den Gazastreifen weiter bombardiert und behauptet, es müsse die "Hamas auslöschen". Beide Seiten haben jedoch vor Kurzem unter Vermittlung Ägyptens und Katars indirekte Gespräche wieder aufgenommen, die auf einen weiteren Waffenstillstand und die Freilassung weiterer Gefangener im Austausch gegen von Israel inhaftierte Palästinenser abzielen. Die Gespräche in Kairo werden auch eine mögliche "Vereinbarung über die Freilassung von [palästinensischen] Gefangenen" beinhalten, erklärte eine anonyme Quelle gegenüber der Nachrichtenseite Al Jazeera. Meinung Nahost-Konflikt: Gaza wird von Israel mit Absicht unbewohnbar gemacht Haniyehs Besuch erfolgt, nachdem die israelische Regierung signalisiert hatte, dass sie für einen weiteren Waffenstillstand offen sein könnte. Der Druck auf Israel wächst, die 129 Geiseln, die die Hamas noch gefangen hält, nach Hause zu bringen. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu sagte am Dienstag vor den Familien der Geiseln, dass intensive diplomatische Bemühungen im Gange seien, um ihre Angehörigen zurückzubringen. Dazu gehörte auch ein Treffen am Montag in Warschau zwischen dem israelischen Geheimdienstchef, dem Premierminister von Katar und dem Chef des US-Geheimdienstes CIA, bei dem die Vertreter versuchten, mögliche Bedingungen für eine Waffenruhe auszuhandeln. Laut dem Korrespondenten Hashem Ahelbarra von Al Jazeera in Doha sei das Treffen "recht positiv" verlaufen. Ahelbarra fügte hinzu, dass die katarischen Unterhändler, die die Hauptvermittler der vorherigen vorübergehenden Waffenruhe waren, nun "sowohl mit der Hamas als auch mit den Israelis in Kontakt stehen, um die Gespräche wieder aufzunehmen". Hamas verlangt sofortiges Ende der Bombardierungen als Bedingung Israelische Medien berichteten derweil, dass Tel Aviv ein "humanitäres" Abkommen anstrebe, um die Freilassung weiblicher und älterer Gefangener sowie körperlich oder geistig Kranker durch die Hamas zu erreichen. Berichten zufolge geht die Regierung davon aus, dass es sich bei dieser Gruppe um 30 bis 40 Gefangene handelt. Die Forderungen Israels und der Hamas machen jedoch deutlich, dass es noch große Hindernisse für ein neues Abkommen gibt. Frankreichs Außenministerin fordert "sofortige, dauerhafte Waffenruhe" im Nahen Osten Die Hardliner in der israelischen Regierung und die Militärs rechnen mit weiteren Monaten der Kämpfe. Netanjahu, der zu Hause unter erheblichem politischen Druck steht, hat zugesagt, Israels Militäroffensive bis zum "vollständigen Sieg" über die Hamas fortzusetzen. Die Hamas ihrerseits hat erklärt, sie werde keine weiteren Gefangenen freilassen, bevor die israelische Bombardierung beendet sei. Haniyeh, der am Dienstagabend mit dem iranischen Außenminister Hossein Amir-Abdollahian sprach, schien an dieser Position festzuhalten und sagte, die Gruppe sei zu einem weiteren Abkommen bereit, aber nur, wenn Israel zunächst seine Angriffe einstelle. In einem Interview mit Al Jazeera sagte der Hamas-Vertreter Ghazi Hamad, dass die Hamas bereit sei, einen bedeutenden Kompromiss über den Gefangenenaustausch auszuhandeln, sobald der Krieg beendet sei. Hamad erklärte: "Unsere Vision ist ganz klar: Wir wollen die Aggression stoppen (…) Das, was auf dem Boden vor sich geht, ist eine große Katastrophe." Er fügte jedoch hinzu, dass ein kurzes Innehalten in dem Konflikt weder im Interesse der Hamas noch der Palästinenser sei: "Israel wird die Karte der Geiseln ausspielen und danach eine neue Runde von Massentötungen und Massakern gegen unser Volk beginnen (…) Wir werden dieses Spiel nicht mitspielen." Mehr zum Thema – Welthandel bedroht – Huthi rächen sich am Westen für Gaza

