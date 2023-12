Nach Drohnenangriffen: Satellitenfotos zeigen zerstörte Gebäude auf US-Luftwaffenstützpunkt im Irak

Die von "Cradle" veröffentlichten Bilder zeigen mehrere Einschlagstellen auf einer US-Base im Irak. Unabhängig überprüfen lassen sich die Satellitenfotos derzeit nicht. Die irakischen Milizen haben seit dem 7. Oktober, als Israel seinen Angriff auf den Gazastreifen begann, zwölfmal den US-Stützpunkt Harir mit bewaffneten Drohnen angegriffen.

© Screenshot auf X - Cradle

Das Foto, das das Online-NachrichtenmagazinThe Cradle am Mittwoch veröffentlichte, zeigt die Zerstörung zweier Gebäude auf dem US-Stützpunkt im Irak, wobei mehrere weitere Einschlagstellen zu sehen sind. The Cradle erklärte, eine hochrangige Quelle im Kreise der schiitischen Milizen habe das Bild zur Verfügung gestellt. Unabhängig überprüfen lassen sich die Satellitenfotos derzeit nicht. In dem Bericht, in dem die Quelle der sogenannten "Achse des Widerstandes" zitiert wurde, heißt es, dass 50 Prozent des US-Luftwaffenstützpunktes während der Operationen zwischen dem 24. Oktober und dem 2. Dezember durch eine Reihe von Drohnenangriffen getroffen worden seien. EXCLUSIVE: Images show damage to US base in Iraq from drone attackshttps://t.co/Rak8wNr0zk — The Cradle (@TheCradleMedia) December 14, 2023 Die irakischen Milizen haben seit dem 7. Oktober, als Israel seinen Angriff auf den Gazastreifen begann, zwölfmal den US-Stützpunkt Harir mit bewaffneten Drohnen angegriffen. Die irakischen Milizen erklärten, diese Angriffe seien eine Vergeltung für die Unterstützung der USA für den andauernden genozidalen Angriff Israels auf den Gazastreifen, bei dem bisher fast 19.000 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, getötet wurden. Die irakischen Milizengruppen haben bislang auch weitere US-Einrichtungen im Irak ins Visier genommen, darunter den Stützpunkt Ain al-Asad in der Provinz Al-Anbar und die US-Botschaft in Bagdad. Mehr zum Thema - US-Sicherheitsberater in Israel: USA setzen auf Abschwächung der Bodenoffensive

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.