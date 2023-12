Iran kommt bemannten Raumflügen näher: Biokapsel erfolgreich ins All gebracht

Viele Länder der Welt träumen davon, eigenständig Menschen ins All zu schicken. Seit dem Jahr 2004 arbeitet Iran an einem Programm für bemannte Raumflüge. Am Mittwoch ist die Islamische Republik mit einem erfolgreichen Raketenstart diesem Ziel etwas näher gekommen.

Quelle: AFP © IRANIAN DEFENCE MINISTRY

Iran hat nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim eine Trägerrakete vom Typ Salman erfolgreich ins All gebracht. An Bord befand sich eine 500 Kilogramm schwere Biokapsel, die einheimische Wissenschaftler und Ingenieure im Rahmen des Programms für bemannte Raumflüge entwickelt hatten. Beim Test wurde die Biokapsel in eine Höhe von 130 Kilometern befördert. Die Behörden verbreiteten am Mittwoch Aufnahmen mit dem Raketenstart. The newest #Iranian space bioscience capsule was successfully launched a few hours ago by the indigenous Salman launcher. pic.twitter.com/pDaYa5muEg — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) December 6, 2023 Das Ziel der Mission war es, einige für die bemannte Raumfahrt erforderliche Technologien zu testen. Geprüft wurden unter anderem die aerodynamischen Eigenschaften, das System der Geschwindigkeitskontrolle und das System zur Beobachtung der biologischen Parameter. Wie die Nachrichtenagentur Tasnim schrieb, müsse die Kapsel die Crew gegen hohe Temperaturen und radioaktive Strahlen schützen und sicher auf die Erde zurückbringen können. Iran präsentiert bei Militärübung neue Kamikaze-Drohnen Am 4. Oktober dieses Jahres hatte Eisa Zarepour, Irans Minister für Informations- und Kommunikationstechnologie, bekannt gegeben, dass sein Land daran arbeite, in den kommenden fünf Jahren eigenständig einen Iraner ins All zu befördern. Der Politiker kündigte damals den Test einer entsprechenden Biokapsel an. Die Islamische Republik entwickelt ihr Raumfahrtprogramm seit dem Jahr 2004. Bislang hat Iran acht Biosonden ins All gestartet. Würmer, Mäuse, Schildkröten und Affen wurden erfolgreich in die Erdumlaufbahn befördert. Mehr zum Thema - Israelisches Rüstungsunternehmen stellt Abfangsystem für Hyperschallraketen vor

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.