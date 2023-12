Medienbericht: Israel bereitet Flutung der Hamas-Tunnel vor

Wie das "Wall Street Journal" berichtet, hat die israelische Armee mindestens fünf Pumpen installiert, mit denen sie die Tunnel der Hamas in Gaza fluten kann. Allerdings könnten sich auch noch israelische Geiseln in den Tunneln befinden.

Quelle: Gettyimages.ru

Israel erwägt einem Medienbericht zufolge die Flutung der von der Hamas genutzten Tunnel im Gazastreifen. "Eingeschleuste Terroristen unter Flüchtlingen - Verfassungsschutz warnt mit AfD-Argumenten Israel habe ein großes Pumpsystem installiert, um die von der Hamas genutzten Tunnelsysteme unter dem Gazastreifen zu fluten und die Kämpfer zu vertreiben, berichtete die Zeitung Wall Street Journal unter Berufung auf US-Vertreter. Mitte November habe die israelische Armee die Installation von mindestens fünf Pumpen etwa eine Meile nördlich des Flüchtlingslagers al-Schati abgeschlossen. Mit tausenden Kubikmetern Wasser pro Stunde könne das unterirdische Netzwerk innerhalb weniger Wochen geflutet werden, hieß es. Unklar blieb in dem Bericht, ob Israel den Einsatz der Pumpen erwägt, bevor alle Geiseln freigelassen sind. Mehr zum Thema – Regierungen wackeln - weil die USA ihre Verbündeten im Nahen Osten in eine komplizierte Falle führen

