Lösungssuche im Gaza-Konflikt: CIA und Mossad treffen sich in Katar

Der CIA-Direktor und der Leiter des israelischen Mossad sind in Doha eingetroffen, um sich in Katar mit dem Ministerpräsidenten Al Thani zu treffen. Dabei gehe es um die Bemühungen zur Ausweitung der Feuerpause im Gaza-Krieg und um die nächsten Phasen eines möglichen Waffenstillstands.

Die Chefs des US-Auslandsgeheimdienstes Central Intelligence Agency (CIA) und des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad sind in Katar zusammengekommen, um über eine Verlängerung des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas sowie über die Gefangenen der Palästinensergruppe im Gazastreifen zu sprechen. Der CIA-Direktor William Burns und der Leiter des Mossad David Barnea führten am Dienstag Gespräche mit Katars Premierminister, Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, einen Tag nach einer in Doha verkündeten zweitägigen Verlängerung der ursprünglich auf vier Tage vereinbarten humanitären Pause im Gazastreifen, die sonst ausgelaufen wäre.

Der Politikredakteur bei Al Jazeera James Bays kommentierte das Treffen: "Wir müssen hier ein wenig zwischen den Zeilen lesen: [Die Geheimdienstchefs] kamen beim letzten Treffen am 9. November zusammen. Wir glauben, dass dies einer der Schritte war, die uns zu dem ursprünglichen viertägigen Abkommen geführt haben ... Die Tatsache, dass die Geheimdienstchefs hier mit dem katarischen Premierminister, der auch Außenminister ist, zusammensitzen, ist interessant, weil sie über die Geheimdienstinformationen verfügen. Aber ich denke, es ist auch deshalb interessant, weil die USA diese Bemühungen anführen." Bays fügte noch an, Burns sei "ein erfahrenerer Verhandlungsführer als Antony Blinken", also der amtierende Außenminister der Vereinigten Staaten von Amerika.

Laut Medienberichten hat Israel von der Hamas eine weitere Liste mit Namen von im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln erhalten, die an diesem Mittwoch freigelassen werden sollen. Das berichteten die Zeitungen Times of Israel und Haaretz unter Berufung auf das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Die Anzahl der Geiseln, die freigelassen werden könnten, blieb unklar. Bislang ließ die Hamas 81 israelische und ausländische Geiseln im Austausch gegen die Freilassung von 180 in israelischen Gefängnissen inhaftierten Palästinensern – meist Frauen und Kinder – wieder frei.

An den Gesprächen zwischen den Chefs des US-amerikanischen und des israelischen Auslandsgeheimdienstes und der Regierung von Katar nahmen auch ägyptische Beamte teil. "Gibt es einen Weg, wie sie versuchen können, das zentrale Problem zu lösen, nämlich die Aufrechterhaltung [des derzeitigen Waffenstillstands], während Israel gleichzeitig die Hamas ausschalten will?" fragte rhetorisch der Redakteur Bays. "Wir wissen nichts von den Informationen vor Ort, aber eine Möglichkeit, die einige vorschlagen, ist vielleicht eine Vereinbarung, die die militärische Führung der Hamas davon überzeugt, ins Exil in ein anderes Land zu gehen", meinte der Redakteur von Al Jazeera.

"Das ist sicherlich nicht das, was wir von israelischen Medien hören; das letzte, was wir von ihnen hören, ist, dass die israelische Regierung keine Verlängerung über insgesamt 10 Tage hinaus will, was uns bis zum Ende des Sonntags bringen würde", vermutete Bays über die künftigen Entwicklungen.

Unterdessen forderte der Minister für Nationale Sicherheit Israels Itamar Ben-Gvir von der rechtsextremen Partei Otzma Yehudit seinen Premierminister Netanjahu auf, den israelischen Soldaten die Rückkehr in den Gazastreifen zu erlauben, um endlich "die Hamas zu zerschlagen". Er reagierte damit auf eine Erklärung der israelischen Armee IDF, wonach drei Sprengsätze an zwei Orten in der Nähe von Truppen im nördlichen Gazastreifen detonierten.

Mehr zum Thema - Der Waffenstillstand im Gazastreifen ist ein Zeichen dafür, dass die Hamas nicht besiegt werden kann