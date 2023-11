Neue Gaza-Freiheitsflottille wird am Mittwoch von der Türkei aus aufbrechen

Die Lage im Gazastreifen, der von Israel seit Jahren mit einer Seeblockade belegt wird, soll durch eine neue Solidaritätsflottille weitere internationale Aufmerksamkeit erhalten. Übermorgen wird ein neuer Schiffskonvoi von der Türkei nach Gaza aufbrechen.

Quelle: AFP © MUSTAFA OZER / AFP

Gut 13 Jahre nach der ersten "Gaza Freedom Flotilla" (Freiheitsflottille für Gaza) vom Mai 2010 soll am kommenden Mittwoch wieder ein internationaler Boots- und Schiffskonvoi von der Türkei aus in Richtung Gaza aufbrechen. Wie die Middle East Monitor meldet, werden türkischen Medienberichten zufolge rund 1.000 Boote und kleinere Schiffe in der Türkei zusammengezogen. Proteste in Gaza: Palästinenser versuchen Blockade auf dem Seeweg zu durchbrechen Einer der Organisatoren der Protestaktion, Volkan Okçu, erklärte dazu in einem Interview mit der türkischen Nachrichten-Website Haber7, dass in den Booten 4.500 Menschen aus 40 Ländern, "darunter auch antizionistische Juden", nach Gaza fahren würden. Unter den 1.000 Booten und Schiffen befänden sich 313 Boote mit russischen Aktivisten und 104 mit Teilnehmern aus Spanien, so Okçu. Dagegen würden nur 12 türkische Schiffe der Flottille angehören, erklärte Volkan Okçu gegenüber Haber7. Bodrum'a geldim, akşam 8'e kadar yat ve yelken klüpleri ile görüşeceğim, uluslararası kulüplerden de ciddi bir katılım söz konusu birlikte hareket etmek en doğrusu gibi görünüyor...Akşam 8'de bodrum merkezde olacağım katılacak arkadaşlar ile toplantı yapar planlamaya son… https://t.co/9OdGI4lLxnpic.twitter.com/ITAT7aJAko — Volkan Okçu (@VolkanOkcuoglu) November 17, 2023 Vorgesehen ist, dass die Schiffe zunächst Zypern anlaufen, bevor sie zum israelischen Hafen Aschdod weiterfahren. Einige Teilnehmer der Flottille werden Berichten zufolge auch ihre Ehegatten und Kinder mit an Bord nehmen. Am 31. Mai 2010 enterten israelische Marine-Spezialeinheiten nicht nur kleinere Boote und Schiffe, sondern auch die "Mavi Marmara", die quasi als Flaggschiff der ersten Gaza-Freiheitsflottille fungierte, gewaltsam und in internationalen Gewässern. Bei der Kaperung der Protest-Flottille, die Hilfsgüter nach Gaza bringen und auf die Seeblockade des Gazastreifens durch Israel aufmerksam machen wollte, wurden zehn Zivilisten von israelischen Soldaten erschossen und 56 Menschen verletzt. Mehr zum Thema - Elon Musk: Starlink-Einsatz in Gaza nur mit Erlaubnis der israelischen Regierung

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.