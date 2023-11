Netanjahu: Wenn Israel den Krieg verliert, ist die USA "als Nächstes" dran

Israels Premierminister sagte, es gebe "keinen Ersatz" für einen "totalen Sieg" in Gaza. Netanjahu betonte, dass "unser Kampf auch euer Kampf ist" und behauptete, dass eine "Achse des Terrors" zwischen der Hamas im Gazastreifen und der iranischen Regierung besteht.

Quelle: AP © Abir Sultan

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat behauptet, dass islamistische Kämpfer eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten und Europa darstellen werden, wenn Israel seinen derzeitigen Krieg mit der Hamas verliert. Er sagte, dass westliche Staaten die nächsten sein würden, sollte sein Land scheitern. Israelische Jüdin: "Was die Hamas getan hat, ist antiisraelisch, nicht antisemitisch" Obwohl der Premierminister einräumte, dass Washington Israels Militäraktion im Gazastreifen stark unterstützt habe, wies er jegliche Forderung nach einem Waffenstillstand zurück und betonte, dies käme einer Kapitulation vor der Hamas gleich. Netanjahu bat Israels Verbündete während eines Gesprächs mit Sean Hannity von Fox News am Montag inständig um Unterstützung: "Wir müssen nicht nur um unseretwillen gewinnen, sondern auch um des Nahen Ostens willen" sowie "um unserer arabischen Nachbarn willen" und der Welt im Allgemeinen. "Wir müssen siegen, um Israel zu schützen. Wir müssen siegen, um den Nahen Osten zu schützen. Wir müssen um der zivilisierten Welt willen gewinnen. Das ist der Kampf, den wir führen, und er wird gerade jetzt ausgetragen. Es gibt keinen Ersatz für diesen Sieg", fuhr er fort und fügte hinzu: "Wenn wir jetzt nicht gewinnen, ist Europa der Nächste und Sie sind der Nächste". Der Premierminister betonte, dass "unser Kampf auch euer Kampf ist", und behauptete, dass eine "Achse des Terrors" zwischen der Hamas im Gazastreifen, der Hisbollah im Libanon, den Huthis im Jemen und der iranischen Regierung bestehe und dass Teherans "Schergen" versuchten, "den Nahen Osten [und] die Welt ins dunkle Mittelalter zurückzubringen". Krieg in Nahost: IDF-Propagandavideo soll Krankenhaus-Massaker rechtfertigen "Auf der anderen Seite stehen Israel, die modernen arabischen Staaten und natürlich die Vereinigten Staaten, all die Kräfte, die Frieden und Wohlstand für den Nahen Osten und die Welt wollen", fügte Netanjahu hinzu. US-Vertreter zögerten, direkt zu einem Waffenstillstand aufzurufen, und schlugen stattdessen kürzere "humanitäre Pausen" vor, damit Hilfsgüter in die belagerte palästinensische Enklave gelangen können. Angesichts der steigenden Zahl der Todesopfer im Gazastreifen haben jedoch einige Regierungsvertreter die israelischen Streitkräfte zur Zurückhaltung aufgefordert. So beklagte US-Außenminister Antony Blinken kürzlich, dass "viel zu viele" Palästinenser bei den israelischen Bombardierungen ums Leben gekommen seien. Am 7. Oktober startete die Hamas einen Überraschungsangriff auf Israel, bei dem nach Angaben israelischer Beamter etwa 1.200 Menschen getötet und 240 weitere als Geiseln genommen wurden. Daraufhin erklärte Netanjahu der militanten Palästinensergruppe den Krieg und begann mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoperation in Gaza. Palästinensische Beamte geben an, dass die Zahl der Todesopfer auf ihrer Seite bisher bei über 11.000 liegt. Mehr zum Thema - Israelischer Verteidigungsminister: "Was wir im Gazastreifen machen, geht auch in Beirut"

