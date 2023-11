Syrische Armee greift US-Truppen in der Nähe des Euphrat-Flusses an

Während derzeitiger israelischer und US-amerikanischer Luftangriffe auf Deir ez-Zor hat die syrische Armee illegal in Syrien stationierte US-Streitkräfte in von diesen kontrollierten Gebieten nahe zum Euphrat angegriffen, berichtet Al Mayadeen. Bei den Kämpfen würden schwere Artillerie und Raketen zum Einsatz kommen.

Quelle: Gettyimages.ru © Hedil Amir/Anadolu Agency

Die syrische Armee stieß gegen US-Truppen und die von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) vor, um auf den Beschuss der östlichen Stadtteile von Deir ez-Zor zu reagieren, berichtete Al Mayadeen unter Berufung auf ungenannte Quellen. Dem Fernsehsender zufolge haben die Kämpfe in den von den US-Amerikanern kontrollierten Gebieten östlich des Euphrat begonnen, wobei beide Seiten verschiedene Waffentypen einsetzen, darunter schwere Artillerie und Raketen. Die syrische Nachrichtenagentur SANA schrieb, dass gegen 22:50 Uhr (21:50 Uhr MEZ) ein Luftangriff der israelischen Luftwaffe "auf einige militärische Punkte in der südlichen Region" erfolgt sei, der materielle Verluste verursacht habe. Der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin teilte dazu mit, US-Kampfjets vom Typ F-15 hätten "in Selbstverteidigung" ein Waffendepot in Syrien angegriffen, das von der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) und mit dieser verbundenen Gruppen genutzt werde. Der Pentagon-Chef betonte: "Die Vereinigten Staaten sind voll und ganz bereit, weitere notwendige Schritte zu unternehmen, um unsere Bevölkerung und unsere Einrichtungen zu schützen. Wir lehnen jede Eskalation ab. Das US-Personal wird weiterhin Missionen zur Bekämpfung des IS im Irak und in Syrien durchführen." Etwa zur gleichen Zeit, als die Berichte über die Angriffe der USA und Israels auftauchten, wurde auch bekannt, dass US-Stützpunkte im Irak und in Syrien beschossen wurden. Nach Angaben von Al Mayadeen wurde ein US-Stützpunkt auf dem Koniko-Erdgasfeld in der Provinz Deir ez-Zor im Osten Syriens angegriffen. Im Nordirak griff eine Drohne einen Stützpunkt auf dem Militärflugplatz Harir an, wie Reuters berichtete. Syrien: Weitere Angriffe auf illegale US-Militärbasen Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas haben die Angriffe auf US-Militärstützpunkte und Koalitionsstreitkräfte in Irak und Syrien zugenommen. Pentagon-Sprecher General Patrick Ryder sprach von Dutzenden von Opfern unter dem US-Militärpersonal bei diesen Angriffen. Er bezeichnete die Angriffe auf Stützpunkte dennoch als "geringfügig", aber "beunruhigend und gefährlich". Nach Angaben aus dem Pentagon wurden US-Militärstützpunkte im Irak und in Syrien seit dem 17. Oktober mindestens 41 Mal mit Raketen und Drohnen angegriffen. The Washington Post schrieb, dass derzeit etwa 2.500 US-Soldaten im Irak und etwa 900 in Syrien stationiert seien. Syrien hat die USA wiederholt aufgefordert, ihre Truppen aus dem Land abzuziehen und darauf hingewiesen, dass sie sich dort seit Anbeginn illegal aufhalten. Diese Position wird auch von Russland unterstützt. Nach der Eskalation des palästinensisch-israelischen Konflikts gehörte die Regierung in Damaskus zu den ersten, die die Aktionen der Hamas unterstützten. Am 7. Oktober, dem Tag, an dem der Krieg Israels gegen die palästinensische Bewegung eskalierte, erklärte das syrische Außenministerium: "Syrien bekräftigt seine Unterstützung für das palästinensische Volk und seine Kräfte, die den zionistischen Terrorismus bekämpfen, und betont, dass Palästina kurz vor dem ersehnten Sieg steht." Parallel dazu haben die Angriffe der israelischen Luftwaffe auf syrische Ziele, einschließlich Flughäfen, zugenommen. Mehr zum Thema - Außenminister von Syrien und Iran geben Israel Schuld an Eskalation

