Ex-IDF-Chef Gantz: Israels Ziel ist es, "dass der Süden zu 100 Prozent ein Paradies wird"

Auf einer Beerdigung kündigte der ehemalige Generalstabschef der Israelischen Verteidigungskräfte an, dass die aktuelle Eskalation des Nahost-Konflikts noch Monate dauern könnte.

Quelle: www.globallookpress.com © Ilia Yefimovich/dpa

Der israelische Militär und Politiker Benjamin Gantz hat am Mittwoch mitgeteilt, dass der laufende Krieg zwischen Israel und der Hamas wahrscheinlich Monate dauern werde und möglicherweise auch eine Nordfront einschließen könnte. Laut der israelischen Zeitung Times of Israel sagte Gantz im Rahmen der Beerdigung von Ofir Libstein, dem Vorsitzenden des Regionalrats von Scha'ar Hanegev, der am 7. Oktober im Kampf gegen Hamas-Mitglieder im Kibbuz Kfar Aza getötet wurde. "Der Krieg im Süden – und wenn nötig auch im Norden oder anderswo – könnte Monate dauern, und der Wiederaufbau wird Jahre in Anspruch nehmen. Erst wenn [der Wiederaufbau] abgeschlossen ist, werden wir siegreich sein." Gantz war von 2005 bis 2007 Oberbefehlshaber des Israelischen Heeres und von 2011 bis 2015 der Generalstabschef der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF). Zwischen Mai 2020 und Dezember 2022 amtierte er als Israels Verteidigungsminister. Aktuell ist Gantz eines von drei Mitgliedern in Netanjahus Kriegskabinett, das vor einer Woche gebildet wurde. RT-Korrespondent verliert bei Raketenangriff auf Krankenhaus in Gaza fünf Verwandte Es sei nicht nur das Ziel, wird Gantz weiter zitiert, "die Hamas zu besiegen", sondern auch zu versprechen, "dass der Süden zu 100 Prozent ein Paradies sein wird". Er fügte hinzu, dass es ihm leidtue, dass die Opfer des Hamas-Angriffs nicht davor geschützt werden konnten, und dass er persönlich in dem zukünftigen "Paradies" leben möchte, das in der Grenzregion zum Gazastreifen aufgebaut werden soll. Auch der aktuelle IDF-Chef, Herzi Halevi, sagte am Mittwoch, dass der Krieg gegen die Hamas nicht kurz sein werde, insbesondere wenn sich die Terrorgruppe Hisbollah weiter in die Kämpfe einmische. Israels Staatspräsident Isaac Herzog war ebenfalls auf der Beerdigung Libsteins anwesend und sagte, selbst im Angesicht des Schmerzes, gebe es Hoffnung. Libstein werde seine Pläne und Bestrebungen nie verwirklichen können, "aber wir werden es". Mehr zum Thema – UNO: "Bombardierung von Gaza durch Israel ein Kriegsverbrechen" – Wo bleiben die Sanktionen?

