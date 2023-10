Israel fordert seine Bürger zum Verlassen der Türkei auf

Laut dem Nationalen Sicherheitsrat Israels sei die Motivation von terroristischen Akteuren und Einzeltätern gestiegen, Israelis in verschiedenen Ländern weltweit anzugreifen. Die Warnung erfolgte während einer großen Protestaktion vor dem israelischen Konsulat in Istanbul.

Israel hat seine Bürger am Dienstag aufgefordert, die Türkei sofort zu verlassen. Der Nationale Sicherheitsrat (NSC) von Israel hob die Warnung für Reisen in die Türkei auf die höchste Stufe seines vierstufigen Warnsystems.

Die Aufforderung erging, als sich Tausende zu Protesten vor dem israelischen Konsulat in Istanbul versammelten, nachdem bekannt wurde, dass bei einem Raketenangriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen rund 500 Palästinenser getötet worden waren. In den sozialen Medien veröffentlichte Videos zeigen, dass einige Demonstranten Feuerwerkskörper auf das Konsulatsgebäude warfen, auf den Zaun kletterten und versuchten, das Gebäude in Brand zu setzen.

Der NSC hob "in Anbetracht der sich entwickelnden Bedrohungslage" zudem die Risikostufe für Marokko auf die zweite Stufe an und wiederholte den Aufruf, "nicht unbedingt notwendige" Reisen in arabische Länder und in die an Iran angrenzenden Staaten zu vermeiden, "wobei insbesondere Jordanien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Aserbaidschan hervorzuheben sind".

Israel: Krankenhaus von palästinensischer Rakete getroffen

"In Anbetracht der jüngsten Ereignisse besteht Besorgnis über die gestiegene Motivation von terroristischen Akteuren und Einzeltätern, Israelis in verschiedenen Ländern weltweit anzugreifen", so der NSC in einer von israelischen Medien zitierten Erklärung.

Obwohl palästinensische Beamte Israel schnell für den Angriff verantwortlich machten, behaupteten die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) und Premierminister Benjamin Netanjahu, dass das Krankenhaus durch eine von einer der militanten palästinensischen Gruppen abgefeuerte Rakete zerstört wurde.

Dennoch wurde der Angriff in der gesamten arabischen Welt und darüber hinaus verurteilt. Jordanien reagierte auf die Tragödie, indem es ein für Mittwoch geplantes Gipfeltreffen mit den Staats- und Regierungschefs der USA, Ägyptens und der Palästinensischen Autonomiebehörde in Amman absagte. Seit einem Überraschungsangriff der Hamas und verbündeter militanter Gruppen auf Israel am 7. Oktober führt Israel Vergeltungsschläge gegen den Gazastreifen durch.

Mehr zum Thema – Israel deutet Änderung des Plans für die Bodenoffensive im Gazastreifen an