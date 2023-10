Moskau veröffentlicht Sicherheitshinweise für russische Bürger in Israel

Nach den Großangriffen der islamistischen Hamas auf Israel rät Russlands Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung von Reisen nach Israel ab und veröffentlicht Sicherheitsempfehlungen für russische Staatsbürger, die bereits dort sind.

Quelle: Gettyimages.ru © Anadolu Agency

Russischen Staatsbürgern, die sich in Israel aufhalten, empfiehlt das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung, überfüllte Orte und Zusammenstöße mit der Polizei zu meiden. "Es wird nicht empfohlen, sich militärischen oder anderen geschlossenen Einrichtungen zu nähern", warnt die Behörde auf ihrer offiziellen Webseite. Die Bürger sollten alle Anforderungen der örtlichen Behörden in Bezug auf organisatorische und logistische Aspekte (zum Beispiel Ausgangssperren und Bewegungsfreiheit) einhalten. Zudem wurden sie aufgefordert, Meldungen des russischen Außenministeriums auf entsprechenden Internetressourcen zu beachten. Zuvor hatte die Behörde russischen Bürgern geraten, von Reisen nach Israel abzusehen. Nach Angaben des Russischen Tourismusverbandes hielten sich zu dem Zeitpunkt, als der Konflikt eskalierte, nicht mehr als 100 organisierte russische Touristen in Israel auf. Die genaue Anzahl der Individualtouristen ist unklar. Wie der Verband mitteilte, gebe es keine Pläne, alle Touristen vorzeitig auszufliegen, zumal die Lage am Ben-Gurion-Flughafen angespannt sei. Im Zentrum des Landes, wo sich die Touristen aufhalten, sei alles unter Kontrolle. Analyse Die zehn wichtigsten Erkenntnisse aus dem Hinterhalt der Hamas gegen Israel Außenminister Sergei Lawrow teilte am Montag mit, dass Moskau bereit sei, jene Mitbürger zu evakuieren, die ausreisen wollen. Er sagte: "Ein großer Teil unserer Landsleute lebt in Israel, wir machen uns Sorgen um ihr Schicksal in der aktuellen Lage und tun alles, um herauszufinden, ob sich unter ihnen Menschen befinden, die Hilfe benötigen. Wir werden bereit sein, diejenigen zu evakuieren, die nach Russland ausreisen wollen." Am Montagabend berichtete die russische Botschaft in Israel, dass vier Russen nach einer Attacke der Hamas offiziell als vermisst gelten. Mehr zum Thema - Neue Eskalation in Nahost: Ära der Verhandlungen beendet?

