Drohnenangriff auf syrische Militärakademie fordert Todesopfer

Bei einem Drohnenangriff auf die Abschlussfeier einer Militärakademie in der syrischen Provinz Homs gab es am Donnerstag Tote und Verletzte. Von wem der Angriff ausging, ist bislang unklar.

Quelle: Sputnik © Konstantin Morosow, RIA Nowosti

Bei einem Drohnenangriff auf eine Militärakademie in der syrischen Provinz Homs, der sich ausgerechnet während einer Abschlussfeier ereignete, wurden nach Angaben syrischer Behörden Zivilisten und Militärangehörige getötet und verwundet. Mit Sprengstoff beladene Drohnen hätten die Zeremonie am Donnerstag zum Ende hin angegriffen, teilte das syrische Militär in einer Erklärung mit. Die Erklärung beschuldigt Kämpfer, "die von bekannten internationalen Kräften unterstützt werden", des Angriffs. Die Zahl der Opfer wurde bislang nicht genannt, doch hieß es, einige der Verwundeten, darunter Frauen und Kinder, befänden sich in einem kritischen Zustand. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine syrische Sicherheitsquelle und eine Quelle in der regionalen Allianz, die die Regierung in Damaskus gegen Oppositionsgruppen unterstützt, berichtete, nahm der syrische Verteidigungsminister an der Abschlusszeremonie teil, verließ sie aber wenige Minuten vor dem Anschlag. "Nach der Zeremonie gingen die Leute in den Innenhof, und der Sprengstoff schlug ein. Wir wissen nicht, woher der Sprengstoff kam, und der Boden war mit Leichen übersät", sagte ein Syrer, der beim Aufbau der Dekoration für die Zeremonie geholfen hatte. Mehr zum Thema – Bekämpfung des US-Imperialismus: Strategische Partnerschaft zwischen Damaskus und Peking

