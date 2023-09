"Einmischung der USA in Region": Irans Präsident warnt vor Normalisierung der Beziehungen zu Israel

Der iranische Präsident hat in New York vor einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel gewarnt, und dementierte erneut, dass sein Land Drohnen für den Einsatz im Ukraine-Krieg an Russland geliefert hat. Raisi kritisiert die USA für ihre "Einmischung" im Nahen Osten.

Quelle: AFP

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi warnte andere Länder in der Region davor, sich Israel zu sehr anzunähern, als er am Rande der wichtigsten globalen Konferenz, dem Treffen hochrangiger Staats- und Regierungschefs im Rahmen der UN-Generalversammlung, mit Medienvertretern zusammentraf. "Die Normalisierung der Beziehungen mit dem zionistischen Regime schafft keine Sicherheit", sagte Raisi. Saudi-Arabien: Sind die Gespräche über die Normalisierung der Beziehungen zu Israel ausgesetzt? Die USA bemühen sich um die Vermittlung eines Normalisierungsabkommens zwischen Saudi-Arabien und Israel, ein Ziel, das Tel Aviv seit Langem anstrebt und das dramatische Auswirkungen auf den Nahen Osten haben könnte. Israel hat bereits seine Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Marokko normalisiert. Raisi dementierte auch die militärische Unterstützung Russlands durch Iran, obwohl die Vereinigten Staaten Iran beschuldigen, nicht nur die Waffen zu liefern, sondern Russland auch beim Bau einer Drohnenfabrik zu helfen. Raisi erklärte allerdings, dass Iran und Russland seit Langem enge Beziehungen unterhalten, einschließlich der Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich. Er bestritt jedoch, seit Beginn des Krieges Waffen an Moskau geliefert zu haben. "Wir sind gegen den Krieg in der Ukraine", unterstrich der iranische Präsident. Raisi sagte, sein Land strebe "gute Beziehungen zu allen Nachbarländern" im Nahen Osten an, einschließlich Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. "Wir glauben, dass sich die Situation der Länder und ihre Beziehungen verbessern werden, wenn die US-Amerikaner aufhören, sich in die Länder des Persischen Golfs und andere Regionen der Welt einzumischen und sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern", unterstrich Raisi. Im Wahlkampf vor etwa drei Jahren hatte Joe Biden Saudi-Arabien wegen des Mordfalls Jamal Khashoggi einen "Paria"-Staat genannt. Seitdem China und Russland ihren Einfluss in Nahost im Zuge des Ukraine-Krieges ausgebaut haben, hat der US-Präsident mit seiner harten Linie gegen die Saudis gebrochen. Vor allem seitdem Iran und Saudi-Arabien ihre Beziehungen unter der Vermittlung Chinas wieder normalisiert haben, versucht Biden verzweifelt, den einst treuen Partner Riad wieder an sich zu binden. Mehr zum Thema - Zu einem Deal mit Israel: Wie ringt Saudi-Arabien der US-Regierung umfangreiche Zugeständnisse ab?

