Ehemaliger israelischer Ministerpräsident – USA sind "nicht mehr unser engster Verbündeter"

Während die internationale Weltordnung weiter zerbricht, hat sich der israelische Oppositionsführer Jair Lapid zu den sich verschlechternden Beziehungen zu Washington geäußert und betont, dass die USA nicht mehr der wichtigste Verbündete des Landes seien.

Quelle: AP © Pool via AP

Der ehemalige israelische Ministerpräsident Jair Lapid hat Berichten zufolge davor gewarnt, dass sich die Beziehungen seines Landes zu den USA unter der Führung seines Nachfolgers Benjamin Netanjahu so sehr verschlechtert haben, dass Washington "nicht mehr unser engster Verbündeter" sei. Analyse Israel-Modell für Ukraine: Wie Kiew Europa zum Krisenkontinent macht Lapid äußerte sich diesbezüglich am Montag auf einer Fraktionssitzung seiner Oppositionspartei Jesch Atid, wie die Times of Israel berichtet. Er argumentierte, dass die Regierung Netanjahu das Bündnis mit den USA zerstört haben, indem sie versuchten, umstrittene Justizreformen zu verabschieden. "Die israelische Regierung führt uns in diese Krise, indem sie die größten und dramatischsten Änderungen am Regime in unserer Geschichte vornimmt, ohne auch nur eine einzige Diskussion über die wirtschaftlichen, sicherheitspolitischen, sozialen und politischen Folgen dieses Schrittes zu führen", sagte Lapid. In einem Interview mit Channel 12 News warnte er, dass die Nation "in zwei Teile gerissen" werde. "Die Amerikaner sagen, dass sie keine gemeinsamen Werte mit dieser Regierung haben. Das betrifft jeden Aspekt der amerikanisch-israelischen Beziehungen – ihre Aufmerksamkeit und ihre Bereitschaft, ihre Komfortzone für israelische Interessen zu verlassen. Sie werden es nicht für die extremste Regierung in der Geschichte des Landes tun", erklärte Lapid und bezeichnete die Beziehungen zu den USA als auf einem historischen Tiefstand. US-Präsident Joe Biden hatte im März betont, dass er angesichts der monatelangen Proteste gegen die geplante Justizreform "sehr besorgt" über die Demokratie in Israel sei. "Ich bin besorgt, und hoffe, dass sie das in Ordnung bringen", hatte er damals unterstrichen. "Sie können diesen Weg nicht weitergehen." Analyse Saudi-Arabien zeigt Selbstbewusstsein: Neue Führungsrolle im Ordnungsgefüge von Nahost Netanjahu antwortete, dass Israel ein souveränes Land ist und Entscheidungen nach dem Willen seines Volkes treffe, "nicht aufgrund des Drucks aus dem Ausland". Sein Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, sagte, Biden "muss verstehen, dass Israel nicht länger ein Stern auf der US-Flagge ist. Wir sind eine Demokratie, und ich erwarte, dass der US-Präsident das versteht." In jüngster Zeit kritisierte die Regierung Biden die Genehmigung für eine rein jüdische Siedlung im besetzten Westjordanland. Anfang des Monats bezeichnete Biden das israelische Regierungskabinett als "extrem" und "Teil des Problems" im Palästina-Konflikt. Am Montag lud Biden Netanjahu zu einem lange erwarteten Besuch im Weißen Haus ein. Netanjahu war zwölf Jahre lang israelischer Ministerpräsident, bevor er im Juni 2021 von einer von Lapid angeführten Koalition aus dem Amt gedrängt wurde. Er kehrte ins Amt zurück, nachdem er die Wahlen im Dezember 2022 gewonnen hatte, die fünfte Parlamentswahl innerhalb von vier Jahren. Mehr zum Thema – Neuer Paukenschlag im Nahen Osten: Assad beim Gipfel der Arabischen Liga in Saudi-Arabien

