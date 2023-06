Iranischer Außenminister besucht Oman: Indirekte Gespräche mit den USA gewinnen an Fahrt

Der iranische Top-Diplomat reiste nach Oman, um offenbar weitere indirekte Gespräche zu dem Atomdeal mit den USA weiterzuführen. Teheran und Washington sollen bereits im Mai Verhandlungen über das Atomprogramm Teherans für ein Zwischenabkommen im Maskat geführt haben.

Quelle: AFP © Atta Kenare

Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian traf am Dienstag mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani, zu einem Besuch zusammen, der der "weiteren Förderung der Beziehungen" zwischen den beiden Ländern diente. USA und Iran sollen in Oman insgeheim Atomgespräche geführt haben Nach seinem Aufenthalt in Doha wird Amir-Abdollahian in Oman zu Treffen mit hochrangigen Behörden erwartet. Das Sultanat hat Berichten zufolge in den letzten Wochen "Annäherungsgespräche" zwischen Vertretern der USA und Irans veranstaltet, um die Spannungen im Vorfeld einer möglichen Wiederbelebung des Iran-Atomabkommens zu "deeskalieren". Der Teheraner Spitzendiplomat erklärte auf Twitter, seine Reise sei Teil "einer der grundlegenden Achsen der ausgewogenen Außenpolitik der [iranischen] Regierung". استمرار توسعه‌ی همه‌جانبه روابط با همسایگان یکی از محورهای بنیادی در دکترین سیاست خارجی متوازن دولت است.همسایگان ایران از ظرفیت‌ اقتصادی، تجاری و سیاسی پراهمیتی بهره‌مند هستند.در راستای بسط بیشتر روابط و پیگیری مصوبات سفرهای دوجانبه قبلی مقامات عالی، امروز عازم قطر و عمان شدم. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) June 19, 2023 Iran und die USA sollen bereits im Mai indirekte Verhandlungen über das Atomprogramm Teherans für ein Zwischenabkommen im Oman geführt haben. Gemäß dem "vorläufigen" Atomabkommen würde sich Iran verpflichten, seine Aktivitäten zur Urananreicherung von mehr als 60 Prozent Uran-235 einzustellen und seine Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA) zur Überwachung und Überprüfung seines Atomprogramms fortzusetzen. Im Gegenzug, so die Middle East Eye, würde Teheran bis zu einer Million Barrel Öl pro Tag exportieren dürfen, ihm würde Zugang zu seinen Einkünften gewährt und es würde bisher eingefrorene Vermögen im Ausland zurückerhalten. Nach dem grünen Licht vonseiten der USA gab der Irak kürzlich iranische Gelder im Wert von 2,76 Mrd. USD für Gasexporte frei. Oman vermittelt unter anderem indirekte Verhandlungen zwischen den USA und Iran über ein mögliches Abkommen zur Freilassung von in Teheran inhaftierten US-Amerikanern. Der omanische Außenminister Sayyid Badr Albusaidi sagte letzte Woche gegenüber Al-Monitor, dass die beiden Länder die Details eines Abkommens ausbügeln würden. Amir-Abdollahians Besuch in den beiden Golfstaaten erfolgt auch vor dem Hintergrund von Berichten, wonach Iran mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Bahrain, Irak, Pakistan und Indien zusammenarbeitet, um eine "Marineallianz" zur Erhöhung der Sicherheit im nördlichen Indischen Ozean zu bilden. Mehr zum Thema - Bericht: Iran und USA nähern sich einer Interimsvereinbarung im Atomabkommen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.