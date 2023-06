Türkei: Tödliche Explosion in Raketenfabrik nahe Hauptstadt

In einer Raketenfabrik in der Nähe der türkischen Hauptstadt Ankara kam es zu einer Explosion und einem Brand. Das Feuer konnte eingedämmt werden. Fünf Menschen verstarben bei dem Unfall.

Quelle: AFP © YASIN AKGUL

Bei einer Explosion in einer Raketen- und Munitionsfabrik in der Nähe der türkischen Hauptstadt Ankara sind am Samstag fünf Angestellte getötet worden. Dies geht aus einer Erklärung des türkischen Verteidigungsministeriums hervor: "In einer MKE-Raketen- und Munitionsfabrik im Bezirk Elmadağ in der Provinz Ankara gab es eine Explosion. Dabei wurden fünf unserer Arbeiter getötet. Es wurde eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet." Der Gouverneur der Provinz Ankara Vasip Şahin erklärte Reportern, dass eine unkontrollierte chemische Reaktion bei der Herstellung von Sprengstoff die Explosion verursacht haben könnte: "Gegen 08:45 Uhr kam es in einer Abteilung zur Herstellung von Dynamit zu einer Explosion, die vermutlich durch eine chemische Reaktion verursacht wurde. Fünf Arbeiter starben. Die Rettungskräfte erreichten alle Menschen unter den Trümmern, es gab keine Verletzten." Laut einer Erklärung der Generalstaatsanwaltschaft wurden "zwei Staatsanwälte dringend beauftragt, den Vorfall in der Fabrik zu untersuchen". Es sei eine gerichtliche und administrative Untersuchung eingeleitet worden, hieß es. Schwere Explosion in Mailand: Lieferwagen mit Sauerstoffflaschen detoniert im Stadtzentrum Die Explosion war zu hören gewesen, bevor das Feuer ausbrach und Rauch über der Anlage aufstieg. Ärzte und Rettungsteams der türkischen Behörde für Notfallsituationen arbeiten am Unglücksort. Die Fabrik, die sich im Stadtteil Elmadağ fernab von Wohngebieten befindet, ist abgesperrt, aber Angehörige von Mitarbeitern, die bei der Explosion verletzt oder getötet worden sein könnten, kommen zum Eingang der Anlage. Derzeit brachten die Feuerwehrleute den Brand im Allgemeinen unter Kontrolle und sind weiterhin damit beschäftigt, das Feuer zu löschen. Der Fernsehsender Habertürk berichtet, dass in einem kleinen Dorf in der Nähe der Fabrik mehrere Fensterscheiben zerbrochen seien, wahrscheinlich als Folge der Detonation. Größere Schäden gibt es jedoch nicht. Die Fabrik befindet sich im Stadtteil Elmadağ im Osten der Stadt. Sie erfüllt Aufträge für das türkische Innen- und das Verteidigungsministerium. Mehr zum Thema – Belgorod-Update: Zwei Frauen bei Explosion verletzt

