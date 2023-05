Bericht: Geheimgespräche zwischen den USA und Syrien im Oman

Während die USA ihre Verbündeten und internationalen Partner aufgefordert haben, von einer Normalisierung der Beziehungen zu Syrien abzusehen, soll Washington insgeheim Gespräche mit Syrien im Oman geführt haben.

Quelle: AFP © Sana

Ein hochrangiger diplomatischer Beamter der Arabischen Liga hat The Cradle exklusiv mitgeteilt, dass derzeit geheime, direkte Verhandlungen zwischen den Regierungen der USA und Syriens stattfinden, obwohl die USA in der Öffentlichkeit die Normalisierung der Beziehungen der Nachbarländer zu Syrien gerügt hat. Meinung Zeitenwende im Nahen Osten: Syrien wieder Teil der Arabischen Liga Der Diplomat, der diese Information unter der Bedingung der Anonymität preisgab, sagte, dass "die erste Runde der Gespräche in der omanischen Hauptstadt Maskat stattfand". Er wies auch darauf hin, dass "an dem Treffen Sicherheitsvertreter beider Länder und Vertreter von Außenministerien teilnahmen". Bei den Gesprächen drängten syrische Vertreter vor allem auf den vollständigen Abzug der US-Besatzungstruppen aus dem Land. Laut den Quellen vor Ort, die mit The Cradle sprachen, befinden sich derzeit rund 2.000 amerikanische Militärangehörige auf 22 US-Stützpunkten im syrischen Hoheitsgebiet – eine Zahl, die höher ist als die offizielle Zahl des Pentagons von 900 Soldaten. Während der Gespräche soll der US-Gesandte angegeben haben, dass er Informationen darüber habe, dass US-Bürger Austin Tice am Leben sei und sich in einem Gefangenenlager der syrischen Armee befinde. Die Arabische Republik Syrien hat mehrfach bestritten, dass sie den US-Staatsbürger, der in ihr Hoheitsgebiet eingereist war, festgehalten hat. Der freiberufliche Fotojournalist Tice verschwand am 14. August 2012 in einem Vorort von Damaskus, nachdem er an einem Kontrollpunkt festgehalten worden war. Einen Monat später tauchte ein Video auf. Das zeigte den damals 31-Jährigen mit verbundenen Augen im Gewahrsam einer Gruppe bewaffneter Männer. The Cradle zufolge war das einzige Thema, das die US-Beamten bei den Geheimgesprächen nicht ansprachen, das Schicksal der von den USA unterstützten kurdischen Milizen, wie den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF). Mehr zum Thema - USA in Alarmbereitschaft: Emirate beteiligen sich an türkisch-syrischen Versöhnungsgesprächen

