Zunehmender Bedeutungsverlust des Westens in der Region: Baerbock im Nahen Osten

Der Westen will in Nahost wieder mitgestalten, nachdem China mittlerweile das von den USA hinterlassene Vakuum in der Region gefüllt hatte. Die deutsche Außenministerin Baerbock hat nun eine diplomatische Offensive gestartet, um ein Stückchen Einfluss der EU in der Region wieder zurückzugewinnen.

Spätestens seit der von China vermittelten Wiederannäherung zwischen den Rivalen Iran und Saudi-Arabien ist klar, dass der Westen immer weniger Bedeutung für seine einstigen Verbündeten am Persischen Golf hat. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat nun eine diplomatische Offensive gestartet, um ein Stückchen Einfluss der EU in der Region wieder zurückzugewinnen. Analyse Scholz wieder in Afrika: Westen will Afrika für seinen System-Wettbewerb gegen China gewinnen Saudi-Arabiens Außenminister Prinz Faisal bin Farhan traf sich am Montag in Dschidda mit seiner deutschen Amtskollegin Baerbock, teilte das saudische Außenministerium mit. Während ihres Treffens diskutierten die Spitzendiplomaten die bilateralen Beziehungen und erkundeten Möglichkeiten, diese zu verbessern, teilte das Ministerium in einem Tweet mit. Sie diskutierten auch über Möglichkeiten zur Verbesserung der bilateralen Koordinierung in regionalen und internationalen Fragen, fügte das Ministerium hinzu. Baerbock dankte nach Angaben des Ministeriums auch Saudi-Arabien für seine Bemühungen bei der Evakuierung deutscher Staatsangehöriger aus dem Sudan. Bei ihrem Besuch in Saudi-Arabien hat sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock für eine Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen ausgesprochen, wobei sie auch versuchte, die Saudis im Bereich der Rechtsstaatlichkeit zu belehren. Saudi-Arabien habe ein "unglaubliches Potenzial" für eine Klimapartnerschaft in den Bereichen grüner Wasserstoff und Windenergie, sagte Baerbock in Dschidda. Wirtschaftliche Kooperation könne aber nicht "losgelöst von Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und Freiheitsrechten betrachtet werden", fügte sie hinzu. Dies seien "zwei Seiten einer Medaille". Die arabischen Golfstaaten haben ihre Beziehungen wirtschaftlich und politisch diversifiziert. Sie machen Geschäfte mit China, Indien und Russland, während Europa und vor allem Deutschland mehr denn je von seinen arabischen Rohstofflieferanten abhängig ist. Baerbock war am Montag zu ihrem ersten Besuch in Saudi-Arabien eingetroffen. Am Dienstag will sie in Dschidda auch Gespräche zum Konflikt im Jemen führen, wo sich Saudi-Arabien und Iran um Vermittlung bemühen. Später wird sie auch in den Golfstaat Katar weiterreisen. Mehr zum Thema - Baerbock in China: Es kommt so schlimm wie erwartet

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.