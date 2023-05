Israel in "Kriegssituation mit Islamischem Dschihad"

Laut eigenen Angaben befindet sich Israel in einer "Kriegssituation" mit der palästinensischen Organisation Islamischer Dschihad. Zuvor hatte es noch unbestätigte Meldungen über die Einigung auf eine Waffenruhe gegeben.

Quelle: AFP © Mahmud Hams

Laut einem Sprecher der israelischen Armee befindet sich das Land "in einer Kriegssituation" mit der palästinensischen Organisation Islamischer Dschihad. Zuvor hatte es noch unbestätigte Meldungen über die Einigung auf eine Waffenruhe gegeben. Seit Beginn der israelischen Militäroffensive starben laut palästinensischen Angaben 30 Menschen, darunter sechs Kinder. Meinung Zeitenwende im Nahen Osten: Syrien wieder Teil der Arabischen Liga Israels Luftstreitkräfte griffen in den vergangenen Tagen Militärangaben zufolge mehr als 150 Ziele im Gazastreifen an und sollen dabei auch mehrere hochrangige Mitglieder des Islamischen Dschihad getötet haben. Mehr als 90 Menschen seien bei den Angriffen verletzt worden, hieß es vom Gesundheitsministerium im Gazastreifen. Bei mindestens 17 der Toten handelte es sich palästinensischen Informationen zufolge um Zivilisten. Israels Armee sagte, vier zivile Opfer seien von fehlgeleiteten Dschihad-Raketen getötet worden. Militante Palästinenser feuerten Armeeangaben zufolge mehr als 800 Raketen und Mörsergranaten Richtung Israel, 620 davon überquerten die Grenze. Auch im Großraum Tel Aviv waren in den vergangenen Tagen mehrfach Sirenen zu hören. Mehr zum Thema – Palästina: Heftiger Schlagabtausch mit Israel nach Tötung von PIJ-Funktionären in Gaza

