Israel befürchtet einen Konflikt an mehreren Fronten

Israel ist laut Netanjahu einer "Multi-Front-Bedrohung" ausgesetzt. Die jüngsten Raketenangriffe aus dem Gazastreifen und aus dem Süden Libanons waren verbunden mit der vorherigen Eskalation um die Al-Aksa-Moschee in Jerusalem. Die Justizreform hat das Land tief gespalten.

Quelle: AFP © Ronen Zvulun

Israel wolle größere Konflikte an mehreren Fronten vermeiden und von den Eskalationen der vergangenen Tage im Libanon, im Gazastreifen, in Ostjerusalem und im Westjordanland abrücken, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gegenüber hochrangigen Ministern. Das berichtete die Times of Israel am Samstag. Netanjahu erklärte, dass Israel nach den monatelangen internen Spaltungen, die durch seine Bemühungen und anderer rechtsextremer Minister um die Verabschiedung einer Justizreform entstanden sind, eine "einheitliche Front" bilden müsse. Im Jerusalem kehrt keine Ruhe ein: Erneut Ausschreitungen in Al-Aksa-Moschee Netanjahus Befürchtung, in eine Multi-Front-Bedrohung verwickelt zu werden, kam auf, nachdem die Hamas sowohl aus dem Gazastreifen als auch aus dem Südlibanon Raketen auf israelische Siedlungen abgefeuert hatte und nachdem Anschläge vonseiten der Palästinenser auf Siedler im besetzten Westjordanland verübt worden waren. Diese Angriffe waren wiederum eine Reaktion auf die jüngsten Zusammenstöße zwischen der israelischen Polizei und Palästinensern in der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem. Israel bombardierte daraufhin den Südlibanon und den Gazastreifen sowie Ziele in Syrien. Seit mehr als drei Monaten ist die Lage in Israel extrem angespannt: Es kommt zu ständigen Protesten gegen eine geplante Justizreform der rechts-religiösen Regierung. Obwohl die israelischen Behörden die Sicherheitsvorkehrungen nach den zwei Anschlägen vom Freitag verschärft hatten, versammelten sich am Samstag Tausende Israelis zu Protesten. Am Freitagabend waren bei einem Anschlag nahe der Tel Aviver Strandpromenade ein italienischer Tourist getötet und sieben weitere britische und italienische Touristen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Attentäter – ein arabischer Israeli – mit seinem Auto mit hoher Geschwindigkeit auf dem Fahrradweg am Strand und rammte dabei mehrere Menschen. Mehr zum Thema – Israelische Polizei stürmt Al-Aksa-Moschee in Jerusalem: Gaza reagiert mit Raketenangriffen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.