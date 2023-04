Israel meldet Raketenangriffe aus Syrien und antwortet mit Beschuss

Die Spannungen im Nahen Osten reißen nicht ab. In der Nacht zum Sonntag hat Israel zwei Raketenattacken auf sein Territorium gemeldet. Die Angriffe erfolgten diesmal von Syrien aus. Es wurden insgesamt sechs Raketen abgefeuert. Das israelische Militär schlug zurück.

Quelle: www.globallookpress.com © Ammar Safarjalani / XinHua

Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte haben in der Nacht zum Sonntag auf Twitter zwei Raketenangriffe auf das israelische Staatsgebiet gemeldet. Die beiden Attacken erfolgten demnach von Syrien aus. Bei dem ersten Angriff wurden drei Projektile abgefeuert. Nur eines davon erreichte das israelische Territorium und schlug im Süden der Golanhöhen ein. Dutzende von Raketen aus dem Libanon auf Israel abgefeuert Einige Stunden später heulten im Norden Israels die Sirenen. Es folgte der zweite Beschuss aus Syrien. In Richtung Israels wurden ebenfalls drei Raketen abgefeuert. Zwei davon überquerten die Grenze. Ein Projektil wurde von der israelischen Luftabwehr abgefangen. Berichte über mögliche Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor. Das israelische Militär reagierte auf die Attacken mit einem Gegenangriff. Demnach nahm die israelische Artillerie die Stellungen in Syrien unter Beschuss, von denen aus die Raketen abgefeuert worden waren. Syrische Medien berichteten über mehrere Explosionen in der Nähe der Hauptstadt Damaskus. Einzelheiten wurden aber nicht bekannt gegeben. Das syrische Verteidigungsministerium teilte in seinen sozialen Netzwerken mit, dass die heimische Luftabwehr mehrere israelische Raketen im Süden des Landes abgefangen habe. Die Attacke sei gegen 5 Uhr Ortszeit (4 Uhr MESZ) registriert worden. Es gebe Sachschäden. Im Jerusalem kehrt keine Ruhe ein: Erneut Ausschreitungen in Al-Aksa-Moschee Die Situation spitzte sich zu, nachdem es in dieser Woche an der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem erneut zu Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern gekommen war. Laut Medienberichten verbarrikadierten sich in der Moschee auf dem Tempelberg Dutzende Palästinenser. Die Polizei setzte Tränengas, Schlagstöcke und Blendgranaten ein, um die Moschee zu räumen. Palästinenser warfen Steine und zündeten Feuerwerkskörper. Laut der Polizei wurden ungefähr 350 Menschen festgenommen. Nach Angaben des Rettungsdienstes Roter Halbmond wurden rund 40 Palästinenser durch Schläge und Gummigeschosse der Polizei verletzt. Mehr zum Thema – Mindestens zwei tote Zivilisten nahe Damaskus nach Raketenangriff durch israelisches Militär

