Inmitten der Regierungskrise in Israel: Emirate stellen Waffengeschäfte mit Tel Aviv ein

Tel Aviv und Abu Dhabi haben seit der Unterzeichnung des Abraham-Abkommens im Jahr 2020 enge Wirtschafts- und Sicherheitsbeziehungen aufgebaut. Nun haben die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Waffengeschäfte mit Israel aufgrund von antipalästinensischen Aktionen eingestellt.

Quelle: Legion-media.ru © Aleks Taurus

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben Berichten zufolge den Kauf israelischer Verteidigungssysteme inmitten der politischen Krise der Netanjahu-Regierung um eine Justizreform und aufgrund von antipalästinensischen Aktionen und Äußerungen zweier radikal rechtsorientierter israelischer Minister gestoppt. Analyse Selbstjustiz der Siedler: Wie es in Huwara zu einer Enthemmung von Gewalt gegen Palästinenser kommt "Solange wir nicht sicherstellen können, dass Ministerpräsident Netanjahu eine Regierung hat, die er kontrollieren kann, können wir nicht zusammenarbeiten", sagte der Präsident der Emirate, Mohammed bin Zayid, gegenüber israelischen Beamten. Laut Channel 12 sind die emiratischen Beamten besonders verärgert über den jüngsten Tempelberg-Besuch des Ministers für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, und über die Äußerungen des israelischen Finanzministers Bezalel Smotrich, der kürzlich die "Auslöschung" einer palästinensischen Kleinstadt forderte. Im vergangenen Jahr unterzeichneten Tel Aviv und Abu Dhabi ihr erstes Waffengeschäft seit der Unterzeichnung eines Normalisierungsabkommens im Jahr 2020. Israel und die Emirate unterhalten auch eine enge Sicherheitskooperation im Jemen und haben sich in der Vergangenheit gemeinsam dafür eingesetzt, dass die pro-iranische Ansarallah-Bewegung (Huthi) erneut als ausländische "terroristische Organisation" eingestuft wird. Mehr zum Thema – Staatskrise in Israel und Hamas-Strategie: Westjordanland bildet neuen Brennpunkt der Konflikte

