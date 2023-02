Tote Zivilisten bei israelischem Luftangriff auf Wohnhäuser in Damaskus

In Damaskus sind bei einem israelischen Luftangriff mehrere Menschen ums Leben gekommen. Bilder und Videos aus einem Stadtteil von Damaskus zeigen schwere Schäden an mehreren Gebäuden.

Bei einem Raketenangriff der israelischen Armee auf Wohnhäuser in der syrischen Stadt Damaskus hat es laut der syrischen Nachrichtenagentur SANA in der Nacht zu Sonntag mehrere Tote und Verletzte gegeben. SANA berief sich dabei auf eine Sicherheitsquelle.

Die sogenannte "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte", eine Anti-Assad-Gruppe mit Sitz in London berichtete von 15 Toten, unter ihnen sollen Zivilisten sein. Nach deren Darstellung ereignete sich der israelische Angriff in der Nähe eines iranischen Kulturzentrums. Ein Wohngebäude wurde zerstört und Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP in Damaskus hörten laute Explosionen, gefolgt von Sirenen von Rettungswagen.

Der Luftangriff richtete auch schwere Schäden an einer Reihe von Wohnhäusern in "Kafar Sousah" an, so SANA. Bilder und Videos aus dem Stadtteil von Damaskus zeigen schwere Schäden an mehreren Gebäuden.

Nach Angaben von SANA gelang es der syrischen Luftabwehr, "die meisten" der von israelischen Jets über den Golanhöhen abgefeuerten Raketen abzufangen. Aufnahmen aus dem Norden Israels zeigen, wie eine syrische Luftabwehrrakete über den Golanhöhen explodierte, berichtete Time of Israel.

Israel will laut eigener Darstellung verhindern, dass Iran und mit ihm verbündete Milizen ihren militärischen Einfluss in Syrien ausweiten. Israel bombardiert daher regelmäßig Ziele im Nachbarland. Seit Ausbruch des Syrien-Konfliktes im Jahr 2011 hat Israel Hunderte Luftangriffe auf Ziele in Syrien unternommen.

