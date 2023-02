Massenproteste in Israel halten an: Präsident warnt vor verfassungsrechtlichem Zusammenbruch

Der Justizausschuss der Knesset billigte am Montag schon einen Teil der umstrittenen Reform. Israels Präsident forderte zuvor die Verschiebung der Justizreform. Tausende Israelis protestierten vor dem Parlament in Jerusalem gegen die geplante Justizreform.

Quelle: AFP © Ahmad Gharabli

Tausende von Israelis haben vor dem Parlament in Jerusalem gegen die geplante Justizreform im Land protestiert. Landesweit kam es zu weiteren Protesten. Mitglieder zahlreicher Berufsgruppen nahmen parallel an einem Streik teil. Staatskrise und Massenproteste in Israel – Anschlagsserie reißt nicht ab Seit Wochen demonstrieren Zehntausende von Israelis gegen das Vorhaben der Regierung von Benjamin Netanyahu, das Höchste Gericht faktisch zu entmachen. Ziel der Reform ist es, dem Parlament die Macht zu verleihen, mit einer einfachen Mehrheit Entscheidungen des Höchsten Gerichts aufzuheben. Der Justizausschuss der Knesset billigte am Montag schon einen Teil der umstrittenen Reform. Insgesamt sind für eine Gesetzesänderung noch drei Lesungen im Parlament notwendig. Bei der Debatte in dem Ausschuss kam es zu tumultartigen Szenen. Mitglieder der Opposition machten ihren Protest lautstark deutlich, sprangen über Tische und riefen immer wieder: "Schande, Schande, Schande!" Im israelischen Verfassungsausschuss ruft die Opposition "Schande", stimmen das Protestlied "Ich habe nur ein Land" an, bevor sie rausgekickt werden. Vor der Knesset versammeln sich heute zigtausende Demonstranten um gegen die geplante Justizreform zu protestieren. https://t.co/cfemllpzSa — Léonardo Kahn (@KahnLeo) February 13, 2023 Laut Staatspräsident Isaac Herzog steht Israel am Rande eines "verfassungsrechtlichen und sozialen Zusammenbruchs". In einer Fernsehansprache warb er Sonntagabend dafür, eine Justizreform zu verschieben. Zudem legte Herzog einen Kompromissplan zur Befriedung vor. "Wir befinden uns am Rande des verfassungsrechtlichen und sozialen Zusammenbruchs", sagte Herzog. Alle hätten das Gefühl, "dass wir kurz vor einem Zusammenstoß stehen, entfernt sind – sogar von einem gewalttätigen Zusammenstoß". Der Oppositionsführer Jair Lapid sagte letzte Woche, wenn die derzeit vorgeschlagene Überarbeitung verabschiedet werde, "werden wir keine Demokratie mehr sein". Er bezeichnete die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu als "eine Gruppe von Kriminellen, die hier Gesetze verabschieden, um sich selbst vor [juristischem] Ärger zu retten". Mehr zum Thema - Staatskrise in Israel und Hamas-Strategie: Westjordanland bildet neuen Brennpunkt der Konflikte

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.